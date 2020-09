Rozmowa przedstawicieli Polski i USA przy UE o elektrowni jądrowej i Nord Stream 2

Andrzej Sadoś i Ronald Gidwitz

W Brukseli doszło do spotkania stałego przedstawiciela Polski przy Unii Europejskiej i Andrzeja Sadosia z ambasadorem Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej Ronaldem Giwitzem.

Obaj dyplomaci rozmawiali o współpracy ekonomiczno-energetycznej Polski oraz USA zwłaszcza w kontekście potencjalnej budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Dodatkowo poruszono temat Unijnej polityki klimatycznej oraz dalszego przeciwdziałania projektowi Nord Stream 2.

Sankcje Stanów Zjednoczonych są jednym z niewielu zewnętrznych czynników, które mogą poprzez sankcje zablokować dalszą budowę gazociągu Nord Stream 2.

PermRep Andrzej Sadoś 🇵🇱 meets @USAmbEU Ronald Gidwitz 🇺🇸 to discuss the economic cooperation, particularly in the field of nuclear energy. pic.twitter.com/PMwnocEyNv

— Poland in the EU (@PLPermRepEU) September 17, 2020