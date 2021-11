Polska będzie promować atom podczas targów World Nuclear Exhibition 2021 w Paryżu Alert

Elektrownia jądrowa. Fot. Pixabay

W dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2021 roku ministerstwo klimatu i środowiska we współpracy z ministerstwem spraw zagranicznych oraz Ambasadą RP w Paryżu organizują misję jądrową do Francji przy okazji targów World Nuclear Exhibition 2021. To największa od ponad dekady polska misja gospodarcza do Francji.

Największa polska misja jądrowa

Celem projektu jest promocja polskiego przemysłu jądrowego we Francji oraz w krajach trzecich. Impreza World Nuclear Exhibition w Paryżu jest największą tego typu na świecie i ściąga podmioty z całego globu. Aktualna czwarta edycja tych targów zgromadzi blisko 18 000 gości i 700 wystawców z całego świata

World Nuclear Exhibition 2021 to jedna z największych misji polskich firm od ponad dekady oraz jedna z największych polskich misji jądrowych. W wydarzeniu weźmie udział około 80 osób z 30 podmiotów.

Polski Atom/Aleksander Tretyn