Szczyt G20 z grą o zastąpienie Rosji Polską w tle Alert

Polska chciałaby zastąpić Rosję w G20, ale póki co nie może na to liczyć. Jest jednak obecna na szczycie B20. Spotkanie w Dżakarcie może doprowadzić do dalszej izolacji Rosjan.

Michał Kurtyka na B20. Fot. B20.

Prezydent Władimir Putin nie odwiedzi G20, o czym informował Kreml. Jeden z powodów to możliwa izolacja po ataku Rosji na Ukrainę oraz towarzyszących jej zbrodniach wojennych. Financial Times cytuje źródła chińskie, które przekonują, że Putin nie uprzedził Xi Jinpinga o skali ataku na Ukrainę z lutego 2022 roku, przez co ewakuacja obywateli Chin z tego kraju skończyła się śmiercią niektórych z nich. – Putin nie powiedział Xi prawdy – mówi źródło FT w rządzie chińskim.

Wielka Brytania wzywa do uznania Rosji za „państwo zbójeckie” oraz ograniczenia jej wpływu na gospodarkę międzynarodową. Plan premiera Rishi Sunaka przedstawiony w The Telegraph zakłada wsparcie państw dotkniętych kryzysem energetycznym i żywnościowym podsycanymi przez Rosję oraz szybkie uniezależnienie od surowców rosyjskich. Brytyjczycy wraz z Unią Europejską mają także zbojkotować mowę ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa na szczycie G20, który rusza 14 listopada w Dżakarcie.

Polska prowadzi w trakcie szczytu G20 własną grę na deskach szczytu biznesowego B20 towarzyszącego rozmowom politycznym. Były minister klimatu i środowiska RP Michał Kurtyka przyznał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że administracja USA wyszła z inicjatywą zastąpienia Rosji przez Polskę w G20. Zastrzega, że Chiny, Arabia Saudyjska czy Brazylia nie poprą takiego rozwiązania, ale twierdzi, że wzrost znaczenia gospodarczego Polski może ułatwić takie starania. – Musimy mocniej wejść na scenę globalną, musimy być wystarczająco słyszalni, mieć większy wkład w światową politykę i gospodarkę – apelował Kurtyka będący jednocześnie ekspertem prezydencji B20 w Indonezji cytowany przez PAP.

Pierwszy szczyt B20 towarzyszący rozmowom G20 odbył się w 2008 roku w Brisbane w Australii. Miał na celu budowę poparcia biznesu wobec polityki G20 w dobie kryzysu finansowego. Od tego czasu B20 odbywa się cyklicznie razem ze szczytem politycznym. Dyplomacja RP bierze udział w B20 i promuje udział firm polskich jak Rafako i Comarch. Ambasador Polski w Indonezji Beata Stoczyńska będzie także obecna na wydarzeniu. Wspomniany Michał Kurtyka także bierze aktywny udział.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Jakóbik