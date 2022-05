Polska może zwiększyć przepustowość pływającego gazoportu, by pomóc Ukrainie Alert

Polska rozmawia z Ukrainą o szeroko pojętych połączeniach energetycznych i jest gotowa zwiększyć planowaną przepustowość pływającego terminalu gazu skroplonego (FSRU) w rejonie Gdańska, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

– Jesteśmy z Ukrainą w dialogu w temacie szeroko pojętych połączeń energetycznych. Dziś nie odpowiem, czy to będzie połączenie gazowe polsko-ukraińskie, jakie i kiedy. Te możliwości analizujemy – powiedziała Moskwa podczas konferencji prasowej. Dodała, że synchronizacja ukraińskiego systemu elektroenergetycznego z systemem europejskim „daje nowe wyzwania”. – To, co na pewno chcemy zrobić, to zwiększyć pojemność terminala FRSU, który był zaplanowany na 6 mld m sześc. Prośby o zwiększenie pojemności tego terminala dostajemy głównie z południa, więc jesteśmy gotowi zwiększyć jego przepustowość – wskazała minister.

– Poważnie traktujemy apel Ukrainy o pomoc w kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Jesteśmy gotowi, żeby zapewnić Ukrainie ciągłość dostaw paliw. Polska, będąc najbliżej, od pierwszego dnia wojny wspiera Ukrainę na forum międzynarodowym. Jesteśmy w stałym kontakcie z ukraińskim ministerstwem i jesteśmy jednym z państw, z którego realizowane są dostawy paliw na Ukrainę. Obecnie Ukraina jest w pełni zintegrowana z europejskim systemem energetycznym. Dokonała tego 100 procent przejścia z systemu rosyjskiego w czasie wojny. To zobowiązuje nas do jeszcze większej europejskiej solidarności energetycznej. Chcę pogratulować Ukrainie profesjonalnego zarządzania bezpieczeństwem energetycznym i dostawami paliw w czasie wojny. Polska od początku uczestniczy w tym procesie – mówiła Moskwa podczas konferencji.

Podczas konferencji Moskwa i minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówili o dostarczaniu przez Polskę paliw Ukrainie w związku z obecną sytuacją. – Bierzemy pod uwagę dostarczanie paliw także po zakończeniu wojny. Robimy plany, żeby taką ofertę rządowi Ukrainy przedstawić – powiedział Sasin.

Potrzeby energetyczne i kryzys paliwowy

Obecna na Polsko-Ukraińskim Forum Energii wicepremier Ukrainy Yulia Svyrydenko podziękowała za polską pomoc udzielaną od początku wojny. – Jesteśmy wdzięczni za wsparcie. Walczymy nie tylko o siebie, ale o całą wolną Europę. Dzisiejsze wydarzenie pozwoliło nam omówić w gronie ekspertów pilne potrzeby energetyczne oraz kryzys paliwowy w Ukrainie. Wierzę, że wspólnie uda nam się rozwiązać te problemy – dodała.

Od pierwszych dni wojny z Polski realizowane są dostawy paliw na Ukrainę. Dzisiejsze spotkanie poświęcone był konieczności zwiększenia tych transportów. Pozwoliło nam ono również zaplanować łańcuchy tych dostaw. Chciałbym serdecznie podziękować pani wicepremier za udział w tym bardzo technicznym spotkaniu – powiedziała minister Moskwa, zwracając się do wicepremier Ukrainy Yulii Svyrydenko.

W ubiegłym tygodniu prezes Gaz-Systemu informował, że spółka prowadzi z rządem rozmowy o przyspieszeniu inwestycji w budowę pływającego terminalu gazu skroplonego (FSRU) w rejonie Gdańska, tak by zakończyła się ona w 2025 roku lub wcześniej. Zaznaczył też, że przepustowość jednostki może zostać zwiększona.

Projekt zakłada umiejscowienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki FSRU, zdolnej do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG. Według pierwotnego planu, terminal ma być przystosowany do prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie 6,1 mld m szśc. paliwa gazowego rocznie, a usługi regazyfikacji mają zostać udostępnione pod warunkiem podjęcia przez Gaz-System pozytywnej ostatecznej decyzji inwestycyjnej oraz zrealizowania inwestycji w zakładanym terminie – 1 stycznia 2028 roku.

ISB News/Twitter/Michał Perzyński

Aktualizacja: 10 maja 2022 roku, godz. 6.40 – wypowiedź wicepremier Ukrainy Yulia Svyrydenko