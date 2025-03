Ruch antysmogowy apeluje do premiera o więcej pieniędzy na Czyste Powietrze

Polski Alarm Smogowy apeluje do premiera Donalda Tuska o wzmożenie działań na rzecz termomodernizacji w Polsce. Zdaniem organizacji, budżet programu Czyste Powietrze na poziomie 10 miliardów złotych nie wystarczy.

– Dzisiaj wysyłamy apel do premiera Donalda Tuska o wzmożenie działań rządowych na rzecz termomodernizacji. Program Czyste Powietrze to podstawowe narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce. Według NFOŚiGW w 2024 roku wpłynęło do niego 280 tys. wniosków, co stanowi absolutny rekord w historii jego istnienia – mówi rzecznik PAS Piotr Siergiej w rozmowie z Biznes Alert.

Pod koniec listopada 2024 roku NFOŚiGW wstrzymał przyjmowanie nowych wniosków do programu, tłumacząc to koniecznością jego reformy i uszczelnienia systemu. Nowa edycja ma wystartować pierwszego kwietnia 2025 roku.

– Niestety Czyste Powietrze zostało zawieszone na jedną trzecią roku. Program rusza za kilka dni, w związku z czym mamy bardzo duże obawy odnośnie do finansowania, które wynosi 10 miliardów złotych (z Funduszu Modernizacyjnego – przyp. red.). NFOŚiGW przyznaje, że środki te wystarczą na 160 tys. gospodarstw domowych. W porównaniu z ubiegłym rokiem i wspomnianą, rekordową liczbą wniosków, to za mało – podnosi Piotr Siergiej.

„Brak pieniędzy”

– Po przerwie zostaną wprowadzone pewne zmiany, które doprowadzą do tego, iż program będzie bardziej szczelny i przystępny, ale jednak przede wszystkim brakuje pieniędzy. To nie jest zarzut, a raczej sprawy istotne z punktu widzenia budżetu państwa i tego, jak będzie rozdzielany. Wiemy, że średnie przeliczenie jednego wniosku to 38 tys. złotych, natomiast przy podniesionych kwotach, które NFOŚiGW wprowadził, wartość średniego wniosku na pewno przekroczy 50 tys. złotych. Łatwo więc przeliczyć, na ile te 10 mld zł wystarczy – dodaje rzecznik PAS w odpowiedzi na pytanie Biznes Alert.

Czyste Powietrze, ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych, wystartowało w 2018 roku i według obecnych planów będzie realizowane do końca 2029 roku. Do marca 2025 roku zostało złożonych ponad milion wniosków.

Jędrzej Stachura