Wirtualne płuca będą odzwierciedlać konsekwencje smogu. Rusza nowa kampania PAS Alert

Polski Alarm Smogowy rusza z nową kampanią. Tym razem będzie to wizualizacja pokazująca co dzieje się z ludzkimi płucami, kiedy oddycha się zanieczyszczonym powietrzem. Obraz oraz parametry jakości powietrza dla danego dnia, będą wyświetlane w całej Polsce.

Dym z komina,. fot. Pixabay

– Kampania jest wirtualnym uzupełnieniem naszej akcji, w której pokazujemy model ludzkich płuc oddychający zanieczyszczonym powietrzem. Mobilna instalacja w „realu” znajdzie się w 63 miejscowościach Polski, ale dzięki współpracy ze Screen Network mamy okazję pokazać ją dodatkowo na ponad 20 tysiącach ekranów – powiedział Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego.

Kampania ma edukować oraz ostrzegać przed smogiem. – Planujemy dotrzeć z naszym przekazem do milionów osób, tak aby po tym ciężkim sezonie smogowym, nie było wątpliwości co należy zrobić: wymienić stare piece i ocieplić nasze domy. Nowoczesne źródło ciepła w ocieplonym budynku to mniejszy smog w naszej okolicy i niższe rachunki za ogrzewanie – wskazuje rzecznik PAS.

„Nowoczesne źródło ogrzewania to mniejszy smog i niższe rachunki”

Organizatorzy odnoszą się rownież do kryzysu energetycznego i korzyści, które mogą płynąć z wymiany źródła ciepła. – Przy obecnych cenach ogrzewanie domu węglem spalanym w „kopciuchu” jest najdroższą metodą utrzymania komfortu cieplnego. Bardzo ważnym działaniem jest również ocieplenie domu. Aż 70 procent polskich domów nie ma wystarczającego ocieplenia ścian i stropów, co sprawia, że ogrzewanie takich domów oznacza znaczne straty finansowe – tłumaczy Siergiej.

Wizualizacja będzie odzwierciedlać stan płuc potraktowanych zanieczyszczeniami odpowiednimi dla danej lokalizacji. – Im jakość powietrza jest gorsza, tym płuca bardziej ciemnieją. Dodatkowo na ekranach wyświetlamy aktualny poziom zanieczyszczeń w okolicy. Dzięki temu zabiegowi możemy wizualizować niewidzialne dla ludzkiego oka zagrożenie. Dzięki połączeniu ekranów z czujnikami mierzącymi jakość powietrza, wyświetlane treści są generowane w czasie rzeczywistym. Z racji wagi problemu Screen Network użyczył swoich ekranów w formule pro-bono – tłumaczy współtwórca kampanii.

Polski Alarm Smogowy/Maria Andrzejewska