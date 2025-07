Aktywiści przedstawiają kolejne uwagi do rządowego programu budowy elektrowni jądrowych. Fundacja Mission Possible i Stowarzyszenie Eko-Unia wskazują brak planu na składowanie odpadów i problemy z dostępem do wody. Gabinety ministerialne, po rekonstrukcji rządu i transferze kompetencji w energetyce, nie odpowiadają na te zarzuty.

Fundacja Mission Possible i Stowarzyszenie Eko-Unia po raz kolejny zgłaszają swoje wątpliwości o stan Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). Dokument wytycza ścieżkę Polski do budowy i oddania do eksploatacji dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o wielkoskalowe, wodne reaktory jądrowe generacji III(+). Pierwsza z nich powstanie w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu, gdzie rozpocznie pracę w 2036 roku. Drugie miejsce pod atom pozostaje częścią analiz rządowych i ma zostać wskazane w 2026 roku.

Zarzuty i bezkrólewie po transferze kompetencji

– PPEJ zawiera poważne niespójności i przemilczenia – od braku planu na składowanie odpadów radioaktywnych po ignorowanie krytycznego problemu dostępności wody. Dokumenty przesłane Komisji Europejskiej znacząco różnią się od tych przedstawionych polskiej opinii publicznej – alarmują aktywiści.

Zdaniem ekologów, PPEJ po zakończonych konsultacjach w sprawie aktualizacji zawiera zapisy, które „rysują zupełnie inny obraz niż oficjalna narracja”. Ich zarzutów nie kontruje administracja rządowa, która do momentu publikacji materiału nie odpowiedziała na pytania Biznes Alert.

Brak reakcji może wynikać z transferu kompetencji w energetyce, do którego doszło w ramach ubiegłotygodniowej rekonstrukcji rządu. Kwestie związane z energetyką jądrową przechodzą bowiem do nowo utworzonego ministerstwa energii. Przejmie ono zadania ministerstwa przemysłu, ale dopiero w nieokreślonej przyszłości. Resort przemysłu nie komentuje jednak stanowiska organizacji ekologicznych.

PPEJ nie spełnia wymogów unijnych?

Aktywiści zaznaczają, że aktualizacja PPEJ nie obejmuje planu budowy operacyjnego składowiska odpadów wysokoaktywnych przed 2070 rokiem, wbrew notyfikacji rządowej przesłanej we wrześniu 2024 roku do Komisji Europejskiej.

– Zgodnie z doświadczeniami innych krajów, konieczność budowy składowiska na wypalone paliwo jądrowe pojawi się po ok. 30–40 latach od uruchomienia pierwszej elektrowni jądrowej, to jest najwcześniej ok. 2070 roku – głosi jeden z punktów PPEJ.

Organizacje zaznaczają, że w 2024 roku Polska zadeklarowała, iż zamierza spełnić wymogi unijne i mieć „udokumentowany plan uruchomienia składowiska do 2050 roku”.

“Zmiana stanowiska rządu”

– Mamy tu do czynienia ze znacząca zmianą stanowiska rządu w ciągu ostatnich kilku miesięcy i różnicę szacowanego uruchomienia składowiska o ponad 20 lat. Pojawia się pytanie, czy Komisja Europejska oraz prywatni i publiczni inwestorzy (których udział w finansowaniu projektu EJ1 ma wynieść nawet 70 procent) zostali wprowadzeni w błąd? Jeśli tak – to mamy do czynienia nie tylko z błędem formalnym, ale z ryzykiem prawnym i finansowym mogącym zagrozić całemu projektowi. Jeśli nie – to oznacza, że stanowisko Polski wobec Komisji zostało w ostatnim czasie istotnie zmodyfikowane bez upublicznienia przyczyn tej zmiany, ani informacji o samej zmianie – podnoszą Mission Possible i Eko-Unia.

– W dokumencie aktualizującym Program Polskiej Energetyki Jądrowej rząd po cichu przyznaje się, że nie jest w stanie spełnić kryteriów technicznych Taksonomii UE, co de facto sprawia, że pierwsza elektrownia jądrowa planowana w Polsce nie będzie mogła być traktowana i raportowana przez prywatne instytucje finansowe z UE jako inwestycja zrównoważona. Zapewnienia z wniosku notyfikującego zamiar udzielenia pomocy publicznej PEJ z 17 września 2024 roku, że zarówno w pełni kontrolowana przez państwo spółka PEJ jak i instytucje i organy krajowe zrobią wszystko by spełnić kryteria techniczne Taksonomii, które obejmują między innymi posiadanie planu, który określa w sposób szczegółowy, że w kraju powstanie Głębokie Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (GSOP) do 2050 roku od początku były mało realistyczne. Teraz polski rząd potwierdza zakończenie budowy takiego składowiska najwcześniej w 2070 roku – komentuje Kuba Gogolewski, ekspert Fundacji Mission Possible.

Lokalizacje pod elektrownie bez wody?

Drugim aspektem, który budzi obawy wspomnianych organizacji, jest nieuwzględnienie w programie “ograniczeń zasobów wodnych”. Ekolodzy podnoszą, że tego typu jednostki wymagają „ogromnych ilości wody do chłodzenia” w porównaniu do energetyki konwencjonalnej czy OZE.

– W preferowanych lokalizacjach dla drugiej elektrowni – Bełchatowie i Koninie – już dziś występuje silny stres wodny. Wskaźnik WEI+ (Water Exploitation Index Plus), który mierzy presję na zasoby wodne, przekracza w tych miejscach 40 procent. To wskazuje na poważne i niezrównoważone wykorzystanie słodkiej wody – alarmują.

– Planowanie elektrowni jądrowych w miejscach dotkniętych problemami z wodą to proszenie się o katastrofę. Nie tylko ekologiczną, ale i ekonomiczną. Elektrownia, która nie może pracować przez brak wody, to kosztowny pomnik złego planowania. Polityka energetyczna musi zacząć uwzględniać wodę jako kluczowy, ograniczony zasób. Bez niej nie da się ani chłodzić reaktorów, ani gasić pożarów, ani zapewnić wody pitnej – ocenia Paweł Pomian, wiceprezes Eko-Unii.

Stowarzyszenie Eko-Unia od miesięcy prowadzi kampanię antyatomową w Polsce. Od 2024 roku, podczas kolejnych organizowanych konferencji, organizacja przedstawiła szereg zastrzeżeń do projektu premiery polskiego atomu. Wskazywała m.in. na zły wpływ inwestycji na ekosystem wybrzeża i Bałtyku, nieodpowiedni wariant chłodzenia czy podatność elektrowni na atak zbrojny.

Jędrzej Stachura