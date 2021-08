Polski atom pozostaje bez prezesa. Ważą się losy wyboru nowego szefa spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Alert

Elektrownia jądrowa Cruas. Fot. Wikimedia Commons

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, odpowiedzialna za budowę elektrowni jądrowej w Polsce ponownie nie ma prezesa. Dotychczasowy pełniący obowiązki prezesa Robert Ostrowski przeszedł do zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.



Ostrowski był wiceprezesem PEJ, sprawował on jednak funkcję pełniącego obowiązki prezesa. Od drugiego sierpnia zaczął jednak pracę na stanowisku wiceprezesa ds. ekonomicznych w JSW. Obecnie PEJ pozostaje bez prezesa. Kto będzie nowym prezesem? Z informacji portalu wynika, że spółka rozważa konkurs lub bezpośrednią nominację. W czerwcu 2021 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana zmiana nazwy spółki PGE EJ 1. Zgodnie z obecnym brzmieniem umowy spółka prowadzi działalność pod firmą Polskie Elektrownie Jądrowe.

PEJ ma realizować zadania służące zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegające w szczególności na przygotowaniu procesu inwestycyjnego i pełnieniu roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz wsparciu administracji rządowej w działaniach na rzecz realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej, w tym w wyborze jednej wspólnej technologii oraz jednego współinwestora strategicznego powiązanego z dostawcą technologii dla elektrowni jądrowych w Polsce.

Bartłomiej Sawicki