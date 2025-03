Polski deweloper mieszkaniowy dopiął swego. Ma farmę wiatrową

Green on Energy, spółka projektowa należąca do grupy kapitałowej warszawskiego dewelopera Profbud uzyskała koncesję dla lądowej farmy wiatrowej o mocy 14,8 MW. Zielona energia ma być sprzedawana na preferencyjnych warunkach dla nabywców mieszkań i apartamentów oraz najemców komercyjnych.

Warszawski Profbud to deweloper z polskim kapitałem specjalizujący się budownictwie mieszkaniowym. W ciągu 18 lat działalności firma oddała do użytku kilkanaście osiedli, głównie w Warszawie, a także w Łodzi, i zbudowała jeden biurowiec w stolicy. Grupa kontrolowana jest przez spółkę holdingową Infinity, która finansuje jej rozwój m.in. z emisji obligacji korporacyjnych, które notowane są na giełdowym rynku Catalyst. Za obiema firmami stoi multimilioner Paweł Majewski, ich założyciel i prezes.

Pierwszy deweloper ze swoją farmą wiatrową

Jak wynika z ostatniego raportu kwartalnego dla inwestorów giełdowych, w gronie 17 spółek, kontrolowanych przez Infinity jest Green on Energy. Podmiot ten otrzymał tydzień temu od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 20-letnią koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii. Są to dwie elektrownie wiatrowe (Pakosław i Starosiedlice) i trzy instalacje onshore wind (Krzyżanowice 1-3), na które składa się 7 turbin, o łącznie 14,8 MW mocy zainstalowanej. OZE należące do dewelopera zlokalizowane jest w gminie Iłża w województwie mazowieckim.

Grupa Profbud to jak dotychczas jedyny deweloper w Polsce, który ma własną farmę wiatrową. Jej budowa, informuje zarząd warszawskiej spółki w raporcie, rozpoczęła się w 2023 roku. Uzyskanie koncesji kończy formalnie proces inwestycyjny. Według Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, szacunkowe nakłady na 1 MW mocy lądowej farmy wynoszą ok. 8,1 miliona złotych. To oznacza, że deweloper mieszkaniowy, aby zbudować farmę pod Iłżą mógł przeznaczyć na ten cel co najmniej 120 milionów złotych. W pierwszym półroczu 2024 roku Profbud miał 121,3 miliona złotych przychodów ze sprzedaży i 10,5 miliona złotych zysku netto.

21 tysięcy klientów kupi tańszą energię

Farma może wyprodukować rocznie 42 GWh energii, co pokrywa zapotrzebowanie średnio 21 tysięcy gospodarstw domowych. Zgodnie z pierwotnym harmonogramem, produkcja energii elektrycznej z wiatru miała rozpocząć się w drugim półroczu 2024 roku. Zielona energia, wytwarzana farmę należącą do Green on Energy ma być sprzedawana na preferencyjnych warunkach do nowo powstających inwestycji warszawskiego dewelopera, czyli do nabywców mieszkań i apartamentów, jako odbiorców końcowych oraz najemców komercyjnych.

W grupie kapitałowej Profbud jest spółka Green on Dystrybucja, która jak wynika z wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym od stycznia 2023 roku ma dopisane w zakresie działalności przysyłanie, dystrybucję i handel energią elektryczną. Nie ma jednak potrzebnej do tego koncesji URE, ani nawet jej promesy.

Tomasz Brzeziński