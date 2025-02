Polski Kongres Klimatyczny 2025, podsumowanie Rady Programowej

Rada Programowa Polskiego Kongresu Klimatycznego, w skład której weszli przedstawiciele rządu oraz zarządów strategicznych spółek, zdefiniowała program wydarzenia, poprzez wskazanie zagadnień, które są kluczowe z perspektywy polityki klimatycznej i gospodarki.

W obradach Rady, której przewodniczył Senator Adam Szejnfeld, uczestniczyli m.in. ministra przemysłu, Marzena Czarnecka, Witold Literacki Wiceprezes Orlen S.A, Dalida Gepfert Wiceprezes Enea, Tomasz Zieliński Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Piotr Listwoń Prezes Towarowej Giełdy Energii, Agnieszka Okońska Wiceprezes Stoen Operator inni eksperci, podkreślając temat przewodni, wspólną strategię ministerstw i biznesu na rzecz zielonej transformacji.

Dyskusja toczyła się w obszarach działań, które uznano za najważniejsze z punktu widzenia celów Polskiego Kongresu Klimatycznego oraz zdefiniowania wspólnej strategii ministerstw i biznesu na rzecz zielonej transformacji.

Marzena Czarnecka ministra przemysłu: – cieszę się, że realizowane są tego typu wydarzenia, podejmujące tematy transformacji z perspektywy biznesu. Byłam też ciekawa Państwa perspektywy patrzenia na ten obszar. Podoba mi się to, że tak wiele miejsca poświęcono na mix energetyczny, ale równie ważne jest finansowanie i kwestie kosztów, ile to będzie kosztować i kto będzie za to płacił. Szczególnie zainteresowała mnie propozycja tematu: Jak zaangażować środki prywatne w poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz Finansowanie energetyki jądrowej przez kapitał zagraniczny. Brakuje mi tutaj określenia ram czasowych i podejścia krótkoterminowego, czyli jakie działania powinny być realizowane w krótkiej perspektywie, jakie działania należy zrealizować średniookresowo, a jakie długookresowo. Należy więcej miejsca poświęcić na tematy związane z wykorzystaniem atomu i wodoru. Na tego typu inwestycje finansowanie jest dostępne w UE na projekty modelowe i te środki są spore, bo inwestycje wodorowe można dofinansować nawet w 70% z różnych środków, ale brakuje projektów. Dodatkowo gaz, bez którego transformacja jest bardzo trudna do przeprowadzenia. Istotnym tematem jest też kwestia podejścia do węgla i transformacji obszarów powęglowych, nie tylko śląska. To jest kluczowe dla samorządów. Mamy tez SMR, które należałoby uwzględnić w agendzie, ponieważ to wyraźnie wpływa na politykę energetyczną. Co do przedsiębiorstw energochłonnych i przemysłu ciężkiego to wszyscy wiemy, że to jest kluczowe dla transformacji. Według mnie ważne jest to, żeby pokazać konkretne rozwiązania „podane na tacy” i osadzić dyskusję panelową wokół tych konkretnych pomysłów.

Wiceprezes PFR Mikołaj Raczyński podkreślił, że PFR jest w gotowości wesprzeć merytorycznie każdy obszar dotyczący strukturyzowania transakcji i montażu finansowego, tak aby dostarczyć dla uczestników jak najwięcej konkretów. Istotna z perspektywy jego podmiotu jest kwestia pozyskiwania zagranicznych inwestorów. Prezes PIPC, Tomasz Zieliński, podkreślił, że należy zaprosić każdą branżę energochłonną i oddać głos biznesowi, żeby podpowiedzieli ze swojej perspektywy jak wspomóc transformację. Kongres odbędzie się w połowie prezydencji Polski, więc termin jest idealny. Tematy powinny odpowiadać na pytanie czego potrzebują polskie przedsiębiorstwa w trakcie polskiej prezydencji.

Piotr Czak, Prezes PySENSE – transformacja energetyczna to największe wyzwanie naszych czasów, wymagające synergii innowacyjnych technologii, wizji strategicznej oraz współpracy międzysektorowej. PySENSE jako lider w dostarczaniu kompleksowych usług pomiarowych i monitoringu energii dostrzega kluczową rolę technologii w przyspieszeniu zielonej transformacji. Systemy wspierające inteligentne zarządzanie energią i redukcję śladu węglowego, są przykładem na to, jak technologia może przełożyć się na realne korzyści zarówno dla biznesu, jak i środowiska.

Jesteśmy dumni, że PySENSE jest partnerem Polskiego Kongresu Klimatycznego, który gromadzi ekspertów, liderów biznesu i przedstawicieli administracji publicznej, wokół wspólnego celu. Nasze doświadczenie pokazuje, że inwestycje w zaawansowane systemy analityczne przynoszą wymierne efekty – od zwiększenia efektywności energetycznej po wsparcie procesów optymalizujących koszty operacyjne.

W PySENSE wierzymy, że tylko poprzez szeroką współpracę i zaangażowanie w innowacje, jesteśmy w stanie sprostać globalnym wyzwaniom klimatycznym. Nasze uczestnictwo w Kongresie to nie tylko okazja do podzielenia się najlepszymi praktykami, ale także możliwość dalszego budowania świadomości, jak technologia może być katalizatorem zmiany.”

Dyrektor Anna Chmielewska z EBRD podkreśliła, że oprócz konfrontacyjnej dyskusji istotną kwestią jest międzynarodowa perspektywa dla przemysłu – bez transformacji nasz przemysł staje się niekonkurencyjny kosztowo lub pod kątem łańcuchów wartości. To właśnie stanowi uzasadnienie tych kosztów transformacji. Ważna jest koncentracja na perspektywie krótkoterminowej, np., ciepłownictwo i inwestycje wodorowe – tutaj dostępne jest finansowanie, ale brakuje projektów. Odnośnie ciepłownictwa to ważna jest dyskusja na temat tego w jaki sposób zaangażować prywatny kapitał, a odnośnie wodoru warto pokazać realizacje. Witold Literacki, wiceprezes Orlen podkreślił, że w jego ocenie brakuje kontekstu społecznego i socjologicznego, czyli określenia w jaki sposób transformacja może wpłynąć na dobrobyt społeczny, wskazanie na zmiany

w zmniejszeniu bezrobocia i innych pozytywnych efektów dla lokalnych społeczności. Podobną opinię przedstawił Krzysztof Fal z WiseEuropa – ważne, żeby konkretnie wskazać co powinno być w strategii i jaka powinna być ścieżka dojścia. Koszty społeczne transformacji – jeśli będą za wysokie, nacisk społeczny może spowodować wycofanie się z transformacji. Paweł Łączkowski z kancelarii White-Case zaznaczył, że międzynarodowy charakter wydarzenia pozwoliłby pokazać, że pozycja Polski na arenie międzynarodowej jest dobra. Należy więcej mówić o wyzwaniach, a mniej o problemach.

Zakres merytoryczny Polskiego Kongresu Klimatycznego na rok 2025 opracowywany jest przez ekspertów w ramach Rady Programowej, której przewodniczy Pan Senator Adam Szejnfeld: „Polska ma za sobą dwie wielkie rewolucje – transformację ustrojową, kiedy skończyliśmy z ustrojem socjalistycznym i zaczęliśmy budować demokrację oraz transformację gospodarczą, kiedy odchodząc od zasad gospodarki nakazowo-rozdzielczej przeszliśmy do gospodarki wolnorynkowej. Teraz przeszedł czas na trzecią wielką rewolucję: transformację energetyczną” – uważa senator Adam Szejnfeld. Tematy wskazane przez ekspertów są materiałem źródłowym do utworzenia agendy Kongresu na 2025 rok.

Nadchodzący Polski Kongres Klimatyczny odbędzie dniach 25-26 marca 2025 r., w Warszawie. Na te dni zaplanowano sesje tematyczne, spotkania, panele, wystąpienia i networking biznesowy, jak również wydarzenia towarzyszące. Podczas Kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do europejskiej strategii klimatycznej, a jednym z wydarzeń towarzyszących będzie gala Liderów Transformacji Energetycznej 2025.

„Transformacja klimatyczno – energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Skuteczne wdrożenie niezbędnych zmian wymaga współpracy interesariuszy reprezentujących biznes, samorządy i instytucje pozarządowe. Polski Kongres Klimatyczny odróżnia od innych wydarzeń jego biznesowy charakter i praktyczne podejście do prezentowanych zagadnień strategicznych.

Zielona transformacja to przede wszystkim szansa biznesowa wynikająca z nowych regulacji i dostępności środków finansowych. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wyłącznie praktyków, którzy faktycznie realizują najważniejsze w kraju i w Europie inwestycje. Wystąpienia w panelach dotyczą case studies, które mogą być co najmniej inspiracją dla innych podmiotów, a najlepiej – szansą biznesową” – podkreśla Kamila Król, producentka wydarzenia.

Skład Rady Programowej Polskiego Kongresu Klimatycznego: Marzena Czarnecka – Ministra – Ministerstwo Przemysłu, Szejnfeld Adam – Senator RP, Przewodniczący Rady Programowej PKK, (dalej alfabetycznie) Anna Chmielewska – Dyrektor EBRD, Piotr Czak – Prezes zarządu PySense, Krzysztof Fal – Dyrektor – Wise Europa, Maja Frontczak – Adwokat Gessel, Tomasz Gasiński – Partner Deloitte, Adam Gawrylik – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego w imieniu Marszałka Mieczysława Struka, Dalida Gepfert – Wiceprezeska Enea, Paweł Gniadek w imieniu Prezes Magdaleny Bezulskiej – Veolia term, Jacek Hutyra – Wiceprezes Leroy Merlin, Jakub Kowalik – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego w imieniu Marszałka Olgierda Geblewicza, Piotr Listwoń – Prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii, Witold Literacki – Wiceprezes Orlen S.A., Paweł Łączkowski – Counsel White-Case, Tadeusz Męciński – Prezes zarządu Green Hub, Jarosław Miziołek – Prezes zarządu Arcadis, Agnieszka Okońska – Wiceprezes Zarządu PSE S.A., Mikołaj Raczyński – Wiceprezes PFR w imieniu Piotra Matczuka, Maciej Sypek – Prezes zarządu Holcim, Krzysztof Szamałek – Dyrektor Generalny Państwowy Instytut Geologiczny, Tomasz Zieliński – Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, zainicjowali dyskusję wokół zagadnień i ścieżek tematycznych, które stanowić będą zakres merytoryczny Polskiego Kongresu Klimatycznego na rok 2025. Zdalnie rekomendacje przesłali pozostali członkowie Rady: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Adam Leszkiewicz – Prezes zarządu Grupa Azoty, Marta Postuła Wiceprezes BGK, Iwona Sroka Wiceprezes Murapol, Jacek Bogusławski Członek zarządu Województwa Wielkopolskiego, Polska Grupa Górnicza, prof. Zbigniew Karaczun i Michał Gajewski Prezes zarządu Santander.

Udział w wydarzeniu to przede wszystkim szansa na zdobycie aktualnej wiedzy i kontaktów. Agenda Polskiego Kongresu Klimatycznego zakłada dwa dni debat na temat inwestycji, szans biznesowych i kwestii związanych z operacyjnym zarządzaniem zieloną transformacją.

Więcej na ten temat: www.polskikongresklimatyczny.pl