Polskie lotniska biją rekordy. Warszawa liderem w Europie

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2025 roku polskie porty lotnicze obsłużyły ponad 36 mln pasażerów. To czyni nasz rynek najszybciej rozwijającym się w Unii Europejskiej. Liderem pozostaje Lotnisko Chopina w Warszawie, które odprawiło rekordową liczbę podróżnych mimo ograniczonej przepustowości.

W samym lipcu stołeczny port obsłużył 2,43 mln pasażerów. To o 12,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Jak podaje Airports Council International (ACI), Lotnisko Chopina znalazło się w pierwszej piątce najszybciej rozwijających się dużych portów w Europie. Od początku roku z lotniska skorzystało już 13,45 mln osób – o 13 proc. więcej niż w tym samym okresie 2024 r.

Prezes Polskich Portów Lotniczych (PPL) Łukasz Chaberski podkreślił, że współczynnik wypełnienia samolotów w lipcu osiągnął rekordowy poziom 86,4 proc. – Cieszy nas fakt, że pasażerowie tak chętnie wybierają Warszawę w swojej podróży lotniczej – zaznaczył.

Polska najszybciej rośnie w UE

Według danych ACI Europe, polskie lotniska odnotowały prawie 3,5-krotnie wyższy wzrost liczby pasażerów w porównaniu z innymi portami w regionie EU+. Wzrost na poziomie +14,9 proc. plasuje Polskę w gronie liderów rozwoju rynku lotniczego w Europie.

– To pokazuje rosnące znaczenie naszego kraju oraz Grupy Kapitałowej PPL. PPL posiada udziały w 19 polskich lotniskach i firmach branży lotniczej – komentował Adam Sanocki, wiceprezes PPL ds. Strategii i Marketingu.

W pierwszych siedmiu miesiącach 2025 roku dominowały loty międzynarodowe – ponad 12,5 mln pasażerów wobec niespełna miliona w ruchu krajowym. W ramach połączeń rozkładowych najchętniej wybierano Hiszpanię, Włochy i Niemcy, a wśród miast – Londyn, Paryż i Amsterdam.

W przypadku lotów czarterowych największą popularnością cieszyły się Egipt, Turcja i Grecja, ze szczególnym wskazaniem na Antalyę, Marsa Alam i Hurghadę.

Wyzwania dla rynku

Choć polski rynek lotniczy rośnie w rekordowym tempie, pojawiają się pytania o jego przyszłą przepustowość. Lotnisko Chopina zbliża się do granicy swoich możliwości operacyjnych. Wzmacnia to znaczenie projektów rozwojowych, w tym planów związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

Do rzeczy / Hanna Czarnecka