Startuje premia powodziowa. Pomoże wyremontować domy

Właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych, które zostały uszkodzone przez ubiegłoroczną powódź, mogą wnioskować o premię powodziową, pozwalającą na sfinansowanie do 70 procent kosztów remontu – poinformował we wtorek Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Bank podał, że z premii mogą korzystać inwestorzy (właściciele i zarządcy budynków) bez względu na status prawny, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, czyli: wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM), spółki prawa handlowego i osoby fizyczne.

Ile pomocy i dla kogo?

Limit dofinasowania przedsięwzięć remontowych wynosi 70 procent kosztów remontu, jeżeli remontowany jest budynek wielorodzinny, w którym wszystkie lokale mieszkalne wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub społecznego zasobu czynszowego. W przypadku pozostałych budynków wielorodzinnych limit wynosi 50 procent; jeżeli taki budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na wpisanym do rejestru zabytków obszarze, poziom wzrasta do 60 procent.

Bank zaznaczył, że premia powodziowa działa niezależnie od innych źródeł finasowania – nie musi być powiązana z żadnym produktem kredytowym.

– Źródłem finansowania premii są środki pochodzące z budżetu państwa, którymi rozporządza minister rozwoju i technologii. Aby móc skorzystać ze wsparcia, należy wykazać, że poziom uszkodzeń budynku, powstały na skutek powodzi, obniżył jego wartość o co najmniej pięć procent – podkreślono w komunikacie.

Jak uzyskać pomoc?

– Procedura uzyskania premii jest przejrzysta i łatwa. Pierwszym krokiem jest audyt zakwalifikowanego do remontu budynku i określenie na tej podstawie kosztorysu przedsięwzięcia. Audyt należy przesłać wraz z wnioskiem o przyznanie premii powodziowej bezpośrednio do BGK. Jeżeli w uszkodzonym przez powódź budynku inwestor prowadzi działalność gospodarczą, premia udzielana jest jako pomoc de minimis (w części dotyczącej powierzchni budynku wykorzystywanej do prowadzenia tej działalności) – podał bank.

Podkreślił, że premia powodziowa wchodzi na stałe do oferty dofinansowań z programu TERMO, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Bank podkreślił, że w przyszłości będzie można skorzystać z tej premii w sytuacji potrzeby likwidacji innych zdarzeń powodziowych.

BGK to należący w całości do skarbu Państwa bank rozwojowy, wspierający zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Bank inicjuje i rozwija współpracę między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi. Na koniec 2024 roku aktywa BGK wynosiły prawie 270 mld zł, a kapitał własny niemal 41 mld zł.

Biznes Alert / PAP