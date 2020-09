Maruderzy porozumienia naftowego nie usunęli zaległości, ale dostali czas Alert

Minister energetyki Rosji przemawia na spotkaniu OPEC+. Fot. Ministerstwo energetyki Rosji

Spotkanie połączonej komisji monitorującej OPEC+ zakończyło się przedłużeniem czasu na nadrobienie zaległości cięć przez maruderów porozumienia naftowego.

OPEC+ wezwała kraje zalegające z cięciami do przedstawienia planu kompensacji do końca września. Cięcia do końca roku powinny wynosić 7,7 mln baryłek dziennie. Nie wszystkie kraje się z nich wywiązują, o czym informował BiznesAlert.pl. Miały czas od sierpnia do września 2020 roku na obniżkę wydobycia o 2,3 mln baryłek, ale zdołały osiągnąć poziom 100 tysięcy baryłek.

Porozumienie zostało zrealizowane w sierpniu w ponad 100 procentach i chociaż jest to lepszy wynik niż w lipcu (95 procent), to pokazuje, że maruderzy nie nadrobili zaległości. – Fałszywe obietnice nie tylko dyskredytują tych, którzy je składają, ale także osłabiają nasz wspólny cel – mówił książę Abdel Aziz bin Salman, minister energetyki Arabii Saudyjskiej. Mimo tak ostrej wypowiedzi OPEC+ zdecydowało się dać krajom z zaległościami czas do końca roku na ich usunięcie.

Cena ropy zareagowała podwyżką wartości. Brent zyskał 2,5 procent i kosztował 43,26 dolarów za baryłkę. Kolejne spotkanie komisji technicznej OPEC+ odbędzie się 15 października, a połączonej komisji monitorującej – 19 października.

Kommiersant/Wojciech Jakóbik