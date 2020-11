Porozumienie naftowe na razie nie zostanie zamrożone Alert

Źródło: pxhere.com

Dwudzieste czwarte posiedzenie wspólnej komisji monitorującej OPEC+ (JMMC) odbyło się 17 listopada online pod przewodnictwem ministrów energii Arabii Saudyjskiej i Rosji. Państwa porozumienia naftowego nie podjęły żadnych decyzji pomimo dyskusji o zamrożeniu układu przez groźbę nowego kryzysu cen ropy.

Komisja oceniła comiesięczny raport wspólnej komisji technicznej (JTC) oraz sytuację na rynku ropy od ostatniego spotkania z 19 listopada ze szczególną uwagą poświęconą pierwszemu kwartałowi 2021 roku. To o ten okres mogłoby zostać przedłużone porozumienie naftowe w obecnej postaci, czyli zamrożone z cięciami na poziomie 7,7 mln baryłek dziennie, zamiast 5,6 od stycznia 2021 do końca roku zgodnie z pierwotnym planem.

JMMC podkreśla zgodność poziomów wydobycia państw OPEC+ z założeniami w 101 procentach. Kraje wydobywające ropę na świecie obniżyły wydobycie o około 1,6 mln baryłek dziennie, w tym z pomocą dobrowolnych cięć i ten fakt miał kluczowe znaczenie dla zrównoważeniu rynku. Kraje OPEC+, które dotąd nie wywiązywały się w pełni z cięć, skompensowały je wolumenem 768 tysięcy baryłek dziennie, co oznacza osiągnięcie poziomu 99,5 procent dostosowania ograniczeń do założeń od maja 2020 roku, od kiedy obowiązuje układ. Komisja pogratulowała za to Angoli i Zjednoczonym Emiratom Arabskim, których cięcia wykroczyły poza oczekiwania oraz zaapelowała do innych krajów niewymienionych z nazwy o pełną zgodność z porozumieniem naftowym oraz kompensację nadprodukcji w celu zbilansowania rynku i uniknięcia jego opóźnień.

Komisja OPEC+ ostrzega, że chociaż nadzieje na szczepionkę na koronawirusa poprawiły dane ekonomiczne z Azji, to nowe obostrzenia związane z drugą falą pandemii uderzyły w największe gospodarki świata. Z tego względu sytuacja pozostaje niepewna, a ryzyko ograniczenia popytu na ropę duże. Z tego powodu kraje OPEC+ muszą być „czujne, aktywne i gotowe do działania, kiedy warunki rynkowe do tego zmuszą”. Nie była to sugestia zamrożenia porozumienia naftowego wbrew oczekiwaniom części rynku.

JMMC przekaże swe wnioski na dwunaste posiedzenie ministerialne OPEC+, które odbędzie się pierwszego grudnia online. 30 listopada obędzie się szczyt kartelu OPEC na ten temat. Następne posiedzenia JTC i JMMC odbędą się odpowiednio 16 i 17 grudnia.

Tymczasem American Petroleum Institute doniósł 17 listopada, że zapasy ropy w USA wzrosły o 4,174 mln baryłek. Wydobycie ropy w USA utrzymuje się na poziomie 10,5 mln baryłek dziennie, czyli o 2,6 mln mniej niż w rekordowym marcu. 18 listopada o godzinie 6.00 czasu polskiego ropa WTI spadała na wartości kosztując niewiele ponad 41 dolarów. Brent zyskiwał kosztując blisko 44 dolary.

OPEC/API/Wojciech Jakóbik