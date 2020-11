Rozmowy o zamrożeniu porozumienia naftowego na razie nie przyniosły rozstrzygnięcia Alert

Konferencja prasowa OPEC+. Od lewej: rosyjski minister energetyki Aleksander Nowak, saudyjski minister ropy, gospodarki i zasobów mineralnych Khalid al-Falih przewodniczący OPEC, sekretarz generalny OPEC Mohhamed Barkindo z Nigerii. Fot. BiznesAlert.pl

Grupa producentów ropy OPEC+ ma spotkać się 30 listopada, by rozmawiać o ewentualnym zamrożeniu porozumienia naftowego. Część ministrów OPEC+ spotkała się 29 listopada, by omówić taką możliwość i nie doszła do porozumienia.

Według źródła agencji Bloomberg, Kazachstan i Zjednoczone Emiraty Arabskie opowiedziały się przeciwko zamrożeniu cięć na obecnym poziomie 7,7 mln baryłek dziennie zamiast obniżki do 5,7 mln zgodnie z pierwotnymi ustaleniami. Z tego powodu uczestnicy spotkania niedzielnego zainicjowanego przez Arabię Saudyjską i Rosję nie doszli do kompromisu, do którego będą dążyć na rozmowach 30 listopada i pierwszego grudnia. Brana jest pod uwagę możliwość wydłużenia okresu obowiązywania obecnych cięć o pierwszy kwartał 2020 roku i utrzymanie presji na dalszy wzrost cen ropy. Te wzrosły w listopadzie o 27 procent w obliczu nadziei na odrodzenie gospodarki globalnej dzięki szczepionkom na koronawirusa.

Bloomberg/Wojciech Jakóbik