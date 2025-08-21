Najważniejsze informacje dla biznesu

Porozumienie Orlen-Synthos o SMR w najbliższym czasie

Autor: Marcin Karwowski21 sierpnia, 2025, 12:06

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara podczas konferencji prasowej powiedział, że porozumienie z Synthosem dotyczące SMR powinno zostać podpisane do końca lata. Fot.: PAP / Paweł Supernak

Ireneusz Fąfara, podczas konferencji wynikowej, powiedział, że jego zdaniem Orlen podpisze z Synthom porozumienie w sprawie SMR do końca lata. Pierwotnie koncern wskazywał na koniec 2024 roku.

– Wierzymy w technologię SMR. Porozumienie z Synthosem jeszcze nie nastąpiło, mimo że było zapowiadane do końca 2024 roku. Pojawiły się kwestie dostępu do technologii i rozliczeń za ten dostęp. Pojawiły się więc sprawy finansowe, zatem rozmowy trwają dłużej – powiedział prezes Orlenu.

Zaznaczył, że projekt zmierza do realizacji i obecnie nie ma opóźnień. Orlen planuje z Synthosem uruchomić dwa małe modułowe reaktory jądrowe do 2035 roku. Fąfara wyraził nadzieje, że plan uda się zrealizować przed tym terminem.

SMR w Polsce

Synthos Green Energy, na przełomie lipca i sierpnia podpisał umowy z Węgrami i Słowacją, by tam inwestować w SMR.

Orlen, wraz ze swoim partnerem, planuje wybudować w Polsce reaktory modułowe BWRX-300. Technologia otrzymała zielone światło od rządu kanadyjskiej prowincji Ontario w maju 2025 roku.

Małe reaktory modułowe nie zostały uwzględnione w niedawnym projekcie aktualizacji KPEiK. Poprzedni zarząd Orlenu planował zbudować nawet 70 SMRów. Pierwszy miał działać już w latach 2028-2029. Obecnie planowane dwa będą działały na użytek spółki.

PAP / Orlen / Marcin Karwowski

