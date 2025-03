Otwarto Port Czystej Energii, który zapewni energię z odpadów nienadających się do recyklingu

Otwarto Port Czystej Energii, inwestycję, która zapewni energię elektryczną i ciepło dla Gdańska. W tym celu zostaną spalone odpady, które nie nadają się do recyklingu. Port kosztował ponad 500 milionów złotych, ponad 270 milionów pochodziło ze środków unijnych, a 330 milionów z NFOŚiGW.

W Gdańsku otwarto Port Czystej Energii, który został wsparty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą ponad 600 milionów złotych. Inwestycję dofinansowano kwotą 271 milionów złotych z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020 oraz pożyczką w wysokości 330 milionów złotych udzieloną przez Fundusz ze środków krajowych. Resztę funduszy zapewniły kredyty komercyjne. Łączny koszt wyniósł ponad 661 milionów złotych netto (813,6 milionów złotych brutto).

Działanie Portu Czystej Energii

Do portu będą trafiać odpady z Gdańska i prawie 40 pomorskich gmin, które otaczają trzy instalacje komunalne umieszczone w Gdańsku, Tczewie i Gliwie Małej (leżącej koło Kwidzyna). W instalacji będą spalane pozostałości, które w wyniku procesu sortowania zostały uznane za nienadające się do recyklingu. W trakcie procesu kogeneracji będzie wytwarzane ciepło systemowe i energia elektryczna. System oczyszczania odpowie za ograniczenie emisji do środowiska.

– Bardzo ważne jest byśmy decentralizowali źródła energii. Inwestycje takie jak ta, potrzebne są w całym kraju. Mam nadzieję, że zainspiruje to inne regiony do myślenia o alternatywnych źródłach energii. Zrobię wszystko by moja administracja pomagała w tym procesie – powiedziała wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.

Port Czystej Energii składa się z instalacji z kotłem paleniskowo-rusztowym, zespołem przeładunku i magazynowania odpadów, zespół spalania i wytwarzania pary, oczyszczania spalin, urządzenia do produkcji energii, urządzenia elektryczne i kontrolujące działanie systemu oraz instalacje pomocnicze.

Korzyści dla Pomorza

Fundusz wskazuje na korzyści dla środowiska i mieszkańców, które zostaną osiągnięte dzięki inwestycji:

Przewidywana liczba mieszkańców, którzy skorzystają z systemu zagospodarowania odpadami to 900 tysięcy osób;

Możliwość przetworzenia 160 tysięcy ton odpadów rocznie;

Dywersyfikacja źródeł energii, niezależnych od węgla czy gazu;

Domknięcie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku;

Zagospodarowanie nienadających się do recyklingu odpadów;

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych;

Ograniczenie zużycia paliw kopalnych;

Mniejszy ślad węglowy związany z ograniczeniem transportu odpadów.

Gorący rozruch

W inwestycji dokonano gorących rozruchów, które sprawdziły działanie instalacji. Skalibrowano systemy i urządzenia, z których się składa. Odbyto próbę odbioru ciepła z GPEC oraz przeprowadzono testy turbiny i generatora. Testy trwały od lipca 2024 roku i spalono 41 tysięcy ton odpadów, które nie nadawały się do recyklingu. Od października do grudnia ubiegłego roku wyprodukowano 10 tysięcy MWh energii elektrycznej. Jak podaje Port Czystej Energii, taka ilość wystarczy na pokrycie zapotrzebowania Gdańskich Autobusów i Tramwajów przez 3,5 miesiąca. Z dniem 5 lutego zakład przeszedł w okres eksploatacji, rozpoczęto regularną obsługę obiektu.

