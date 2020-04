PAA: Pożar koło Czarnobyla nie zagraża Polsce Alert

Pożar lasu. Fot. Skeeze/Pixabay

Państwowa Agencja Atomistyki uspokaja, że pożar lasu wokół nieczynnej elektrowni jądrowej w Czarnobylu nie stanowi zagrożenia dla Polski.

– Wokół nieczynnej elektrowni jądrowej w Czarnobylu, w pobliżu wsi Wołodymiriwka i Żowtnewe w leśnictwie kotowskim na Ukrainie, doszło do pożaru 20 ha lasów. Jak podaje Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych wyniki prowadzonych pomiarów nie wykazują odchylenia od normy, co wskazuje na brak zagrożenia – czytamy w komunikacie PAA. – W dniu 7 kwietnia 2020 roku, na skutek zmiany kierunku wiatru, doszło do rozszerzenia strefy objętej pożarem. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych wysłała na miejsce dodatkowe siły i środki celem opanowania sytuacji.

PAA uspokaja, że dane monitoringowe przekazane przez stronę ukraińską nie odbiegają od wartości obserwowanych w sytuacji normalnej, również wartości mocy dawki promieniowania jonizującego zarejestrowane przez stacje wczesnego ostrzegania nie przekraczają wartości normalnych. – Na tej podstawie stwierdza się brak zagrożenia – podsumowuje Agencja.

Państwowa Agencja Atomistyki/Wojciech Jakóbik