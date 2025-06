Dwa miliardy na polski pływający gazoport

BGK podpisał umowę z Gaz-Systemem na pożyczkę w wysokości ponad dwóch miliardów złotych, celem sfinansowania budowy części lądowej FSRU. Inwestycja zwiększy zdolność Polski do odbioru gazu drogą morską.

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował o umowie z Gaz-Systemem dotyczącą udzielenia pożyczki na kwotę 2,2 miliardów złotych. Fundusze posłużą sfinansowaniu części lądowej FSRU i pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

BGK poinformował, że Gaz-System jako jedyny był uprawniony do ubiegania się o pożyczkę z KPO w ramach „budowy infrastruktury gazu ziemnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego”.

Pieniądze z pożyczki pozwolą na finansowanie części lądowej, składającej się z 250 kilometrów sieci przesyłowej, która biegnie pomiędzy Gdańskiem a Gustorzynem. Powstająca infrastrukturę będzie miała zdolność przesyłu gazu w wysokości do 1 320 000 m3/h.

– Kwietniowa awaria w dostawach prądu na Półwyspie Iberyjskim pokazała, że państwo musi być odporne na zakłócenia w zasilaniu odbiorców i zapewnić miks energetyczny, składający się z alternatywnych, współistniejących źródeł energii. Budowa Terminala FSRU przez Gaz-System zwiększy bezpieczeństwo dostaw do Polski gazu ziemnego, niskoemisyjnego źródła energii, niezbędnego do stabilizacji pracy systemu elektroenergetycznego i zapewnienia odpowiednich mocy na rynku energii. To działania, które mają także wymierny i pozytywny wpływ na rozwój krajowej gospodarki – wspierają sektor energetyczny, tworzą miejsca pracy oraz zwiększają atrakcyjność inwestycyjną regionów – powiedział Wojciech Wrochna, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Ponad dwa miliardy złotych z KPO na realizację Programu FSRU



Brama na gaz spoza Rosji

FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) to specjalistyczna jednostka, która w Zatoce Gdańskiej będzie pełniła rolę terminalu odbierającego gaz. Rozpoczęcie działania jest przewidziane na początek 2028 roku.

Aktualnie jedyną instalacją służącą do odbioru gazu drogą morską jest Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, również należący do Gaz-Systemu. FSRU pozwoli zdywersyfikować dostawy gazu, które Polska odbiera drogą morską głównie z USA i Norwegii, oraz rozprowadzać paliwo z rejonu Gdańska do klientów zarówno w Polsce jak i regionie. W tym drugim przypadku będą to partnerzy Polski z Europy Środkowo-Wschodniej i państwa bałtyckie.

Terminal LNG w Świnoujściu umożliwił Polsce odejście od rosyjskiego gazu po inwazji Kremla na Ukrainę w 2022 roku. FSRU umożliwi poprawę bezpieczeństwa energetycznego i zdywersyfikuje możliwość odbioru paliwa.

BGK pełni funkcje głównej instytucji finansującej transformację energetyczną Polski z wykorzystaniem środków z KPO. Gaz-System to operator gazociągów przesyłowych. Odpowiada nie tylko za terminal LNG, ale i podmorski gazociąg Baltic Pipe oraz sieć gazociągów przesyłowych. Jedynym udziałowcem spółki jest Skarb Państwa.

BGK / Gaz-System / Biznes Alert / Marcin Karwowski