Prąd EKO z usługami serwisowymi dla każdego Alert

Oferta Taurona. Fot. Tauron

Korzystając z zielonej energii elektrycznej od Taurona, płacisz mniejsze rachunki. Ponadto masz do dyspozycji bogaty pakiet usług serwisowych. Oszczędzasz, jesteś eko i wolny od zmartwień związanych z awariami w domu. Oferta Prąd EKO z Serwisantem 24H PLUS jest połączeniem komfortu, ekologii i oszczędności. Będąc klientem Taurona, masz więcej czasu dla siebie i swoich bliskich.

Opłaty za prąd i koszty napraw sprzętów domowych stanowią poważny wydatek w budżecie. Zmaganie się z wyzwaniami finansowymi może być powodem dużego stresu, pochłania czas i energię, które można przeznaczyć na relaks, życie towarzyskie oraz rodzinne. Tauron stworzył oferty Prąd EKO z Serwisantem 24H PLUS oraz Prąd EKO z Serwisantem 24H, które rozwiązują kompleksowo problemy z opłatami za prąd i zawierają usługi serwisowe na wypadek awarii.

10 procent zniżki na start, 100 zł w prezencie

Na zyski z pakietu Prąd EKO z Serwisantem 24H PLUS nie musisz czekać: już w momencie podpisania umowy otrzymujesz stawki prądu niższe o minimum 10 procent od cen z taryfy sprzedawcy. Ponadto możesz liczyć na prezent w wysokości 100 zł. Aby otrzymać pieniądze, należy założyć konto w serwisie Mój Tauron i skorzystać z oferty. Gdy zarejestrujesz wybór danej oferty w Programie Klienckim, na Twoje konto rozliczeniowe w Tauronie wpłynie 100 zł. Masz też szansę na dodatkowy bonus, czyli jednorazowy przelew w wysokości 15 zł za aktywowanie e-faktury w serwisie Mój Tauron. Warto skorzystać z okazji i przejść z faktur papierowych na elektroniczne. Są one dokumentem tak samo ważnym, jak papierowe odpowiedniki, a przy tym znacznie wygodniejszym w użyciu. Nie ryzykujesz zgubienia lub zniszczenia dokumentu, a w razie potrzeby możesz go w każdej chwili wydrukować.

Trzy tysiące złotych na naprawy

W ramach oferty Prąd EKO z Serwisantem 24H PLUS klienci mają dostęp do różnorodnych usług serwisowych na łączną kwotę 3 000 zł. Rozłożyliśmy ją na 6 napraw po 500 zł każda. Jeżeli koszt obsługi jakiegoś zdarzenia przekroczy dopuszczalny limit, to zapłacisz tylko nadwyżkę. Zwrot kosztów obejmuje zarówno cenę wykonania usługi, jak i zakupu potrzebnych części. Tauron pokrywa też koszty transportu, jeżeli okaże się, że naprawa na miejscu nie jest możliwa i trzeba dostarczyć urządzenie do zakładu naprawczego. Nie musisz się obawiać, że Twoja lodówka czy pralka jest zbyt stara na naprawę: oferowany jest serwis urządzeń bez górnego limitu wieku.

Pakiet serwisowy obejmuje naprawę większości typowych awarii, które mogą mieć miejsce w warunkach domowych:

serwis RTV, AGD i IT – reakcja serwisowa w dni robocze wynosi maksymalnie 24 godziny – sprzęt zostanie naprawiony na miejscu lub zabrany do serwisu,

wizyta ślusarza, szklarza lub hydraulika – nie musisz martwić się wybitą szybą czy gdy zatnie ci się zamek w drzwiach, w ciągu maksymalnie 24 godzin w dni robocze zgłosi się do Ciebie także specjalista od naprawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,

elektryk – awaria instalacji elektrycznej wymaga natychmiastowej reakcji: awarię można zgłosić o dowolnej porze w dzień roboczy i święto – fachowiec przyjedzie najpóźniej w ciągu czterech godzin od zgłoszenia awarii.

Niezależnie od tego, jaką awarię chcesz zgłosić, zawsze wybierasz ten sam numer telefonu do wszystkich fachowców. Informujesz, co się zepsuło, a resztą zajmie się nasz serwisant.

Sto procent komfortu i ekologii

Tauron dba o komfort swoich klientów i umożliwia im łatwe włączenie się w działania proekologiczne. Korzystając z oferowanych produktów, wspierasz rozwój energetyki opartej na OZE. Energia, która jest dostarczana w ramach pakietu Prąd EKO z Serwisantem 24H PLUS, pochodzi w całości z OZE (Odnawialne Źródła Energii). Potwierdzeniem jest Certyfikat niezależnej organizacji TÜV SÜD Polska.

Działaniem proekologicznym jest też naprawianie sprzętów domowych. Dzięki temu przyczyniasz się do ograniczenia ilości elektrośmieci i redukcji emisji CO2 bo nie trzeba wyprodukować nowego sprzętu.

Tauron zadbał o to, aby rozliczenia rachunków za dostarczaną energię były możliwie najmniej szkodliwe dla środowiska. Dlatego w serwisie Mój Tauron możesz wykonać wszystkie operacje bez zużywania papieru i tonerów w drukarkach – wyłącznie za pośrednictwem e-dokumentów. Dostęp do konta masz przez 24 godziny na dobę z każdego miejsca, w którym się znajdujesz. Wystarczy jakiekolwiek urządzenie podłączone do Internetu. Korzystając z produktów oraz konta w serwisie Mój Tauron, działasz na rzecz ochrony środowiska naturalnego i masz maksymalny komfort.

Materiał przygotowany we współpracy z Tauron Polska Energia