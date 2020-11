PKN Orlen finalizuje przejęcie Ruchu Alert

Źródło: wikimedia.org

PKN Orlen spłacił wierzytelności Ruchu wobec dostawców prasy.



Plan rozwoju Ruchu

W listopadzie odbędzie się Walne Zgromadzenie Ruchu, na którym zostaną wyemitowane nowe akcje i Orlen stanie się akcjonariuszem większościowym z pakietem 65 procent. Pozostałymi akcjonariuszami będą PZU i PZU Życie oraz Alior Bank.

– Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, wierzytelności Ruchu wobec wydawców prasy zostały uregulowane. To kolejny krok, który przybliża nas do sfinalizowania przejęcia kontroli nad spółką. Mamy już gotowy plan rozwoju. Pozwoli on tej spółce odzyskać stabilność finansową i odbudować pozycję na rynku – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Wypłata należności była możliwa, ponieważ uprawomocniły się postanowienia sądu stwierdzające wykonanie układów z wierzycielami. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami środki zapewnił PKN Orlen. Pożyczka dla Ruchu zostanie spłacona ze środków, które spółka uzyska z przyszłego podwyższenia kapitału.

PKN Orlen/Jędrzej Stachura