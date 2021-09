Premier Morawiecki i kanclerz Merkel porozmawiali o Nord Stream 2 i polityce klimatycznej Alert

Angela Merkel i Mateusz Morawiecki. Fot.: Kancelaria Premiera

W sobotę 11 września 2021 roku premier Mateusz Morawiecki spotkał się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. – Omówiliśmy tematy Nord Stream 2 i bezpieczeństwa regionu, związanego z tranzytem gazu przez Ukrainę i Polskę oraz potencjalne rozwiązania, które się z tym wiążą, a także problem polityki klimatycznej – powiedział szef rządu.

– Omówiliśmy temat Nord Stream 2 i tutaj w szczególności bezpieczeństwo tego regionu, bezpieczeństwo związane z tranzytem gazu przez Ukrainę, przez Polskę i potencjalne rozwiązania, które się z tym wiążą, również w związku ze zmianą stanowiska Stanów Zjednoczonych – powiedział premier.

Morawiecki i Merkel poruszyli również temat polityki klimatycznej. – O polityce klimatycznej dyskutowaliśmy z różnych punktów widzenia. Oczywiście wpływ na społeczeństwo to problem numer jeden i my w szczególności w Polsce, wiemy doskonale, że mamy specyficzną sytuację związaną z naszą ogromną zależnością od energetyki opartej na węglu. My będziemy musieli mieć swój czas, swój harmonogram dochodzenia do neutralności klimatycznej, gdzieś w dalszej przyszłości, ale też do osiągnięcia celów ogólnoeuropejskich – podkreślił Premier RP.

Polska Agencja Prasowa/PortalMorski.pl/Jędrzej Stachura