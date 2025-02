Premier: kosmos staje się przestrzenią, w której będą obecne także polskie ambicje

Kosmos staje się przestrzenią, w której będą obecne także polskie ambicje – powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu z załogą misji Axiom-4. Kosmos już nie jest tylko „grą wyobraźni” – dodał.

W ramach misji Axiom-4 wiosną tego roku czterech astronautów – Peggy Whitson (USA), jako dowódczyni misji, Shubhanshu Shukla (Indie), Tibor Kapu (Węgry) oraz Sławosz Uznański-Wiśniewski (Polska) polecą na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). W środę trzech członków tej załogi złożyło wizytę w Polsce, spotykając się m.in. z Tuskiem.

To jest dla nas prawdziwy przełom – podkreślił premier na konferencji. Przypomniał, że Europejski Bank Inwestycyjny zdecydował się zainwestować 300 milionów euro euro w polski program satelitarny.

– Polska jest bardzo zaangażowana we własny program kosmiczny, ale także w międzynarodowe inicjatywy, takie jak ta misja. Lot pierwszego polskiego astronauty w XXI wieku, a drugiego w ogóle to jest zwieńczenie tego pierwszego etapu, ale podkreślam – pierwszego etapu – wskazał.

Zdaniem Tuska kosmos już nie jest tylko grą wyobraźni, czymś, co tak sobie obserwujemy, czasami w telewizji, czasami w książkach science-fiction.

– Staje się przestrzenią, w której będą obecne także polskie ambicje. Znamy wszyscy to powiedzenie: the sky is the limit (granicą jest niebo). Dzisiaj możemy powiedzieć: even the sky is not the limit (nawet niebo nie jest granicą ) – powiedział.

Premier zwrócił też uwagę na symbolikę tego, że w załodze misji znaleźli się obywatele USA i Węgier.

– Dla Polaków to są chyba narody najbliższe naszym sercom, niezależnie od polityki – dodał Tusk.

Biznes Alert / PAP