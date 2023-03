Premier Saksonii i prawicowo-populistyczna partią są za uruchomieniem Nord Stream 1 Alert

Premier landu Saksonia Michael Kretschmer publicznie wyraził poparcie dla naprawy Nord Stream 1, aby móc go ponownie uruchomić. Landowy klub poselski prawicowo-populistycznej partii Alternative für Deutschland (AfD) złożył wniosek o wznowienie pracy gazociągu.

Rury. Fot. Nord Stream



Saksońskie poparcie dla reanimacji gazociągu łączącego Rosję z Niemcami zostało zauważone przez rosyjski Komersant, który cytował wypowiedzi Kretschmera na temat przyszłości Nord Stream 1. Premier Saksonii powiedział, że gazociąg może zostać uruchomiony i transportować nie tylko gaz ziemny, ale także wodór.



Wniosek AfD nie uzyskał większości w saksońskim parlamencie krajowym. – Parlament landowy większością głosów odrzucił wniosek, zgodnie z którym Saksonia powinna wezwać rząd federalny do działań na rzecz zapewnienia operatorom Nord Stream swobodnego dostępu do naprawy zniszczonych rurociągów. Wniosek był szeroko dyskutowany także dlatego, że za naprawą opowiedział się wcześniej premier CDU Michael Kretschmer – podaje regionalna gazeta Sächsische Zeitung.



Nord Stream 1 transportował od 2011 roku rocznie do 55 mld m sześc. gazu z Rosji do Niemiec. Nord Stream 2 udało się wybudować przy ominięciu sankcji nałożonych na ten projekt przez USA. Gazociąg nie został jednak uruchomiony. Jego start w stu procentach uzależniłby Niemcy od dostaw gazu z Rosji. 26 września 2022 roku doszło do wybuchu, który uszkodził obie nitki Nord Stream 1 oraz jedną Nord Stream 2. Ten pierwszy nie jest obecnie zdolny do transportu gazu.



Sächsische Zeitung/Komersant/MDR/Aleksandra Fedorska