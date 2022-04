Premierowy rozładunek oleju napędowego przez PERN w Gdyni Alert

Nowe zbiorniki w Bazie Paliw w Dębogórzu. Źródło: PERN

Do portu w Gdyni dotarł ładunek 36 tys. ton oleju opałowego z Rotterdamu. Paliwo pierwszy raz zostało rozładowane na stanowisku przeładunku paliw płynnych w całości przez pracowników PERN.

Olej napędowy trafił do Polski na pokładzie zbiornikowca STI Polar. Po przeładunku paliwo trafiło do bazy paliwowej PERN w Dębogórzu. Uruchomienie nowej usługi przez PERN jest elementem strategii rozwoju bazy paliw w Dębogórzu jako morskiego hubu paliwowego. W ten scenariusz wpisują się również działania modernizacyjne realizowane przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia.

W tym roku w ramach zwiększenia możliwości importowych rozpocznie się pogłębienie podejścia do Stanowiska, dzięki czemu możliwa będzie obsługa tankowców o zanurzeniu do 15 m oraz ładowności około 100 tys. ton. To istotnie zwiększy bezpieczeństwo ciągłości pracy instalacji przeładunkowej oraz umożliwi obsługę znacznie większych jednostek.

– Realizacja nowej usługi zapewni PERN dodatkowe przychody, a przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo procesu rozładunku tankowców i pozwoli na realizację kompleksowej usługi importu paliw z transportu morskiego dla Klientów PERN – podkreślił Rafał Miland, wiceprezes PERN

Inwestycje PERN w Dębogórzu do 2024 roku wyniosą 150 mln zł. Baza w ostatnim czasie powiększyła się o dwa nowe zbiorniki na olej napędowy o pojemności 32 tys. m sześc. każdy. W tym roku do eksploatacji trafi kolejny – podobnej wielkości zbiornik. Całkowita pojemność bazy to dziś 260 tys. m sześc.

Poza parkiem zbiornikowym, PERN intensywnie rozwija tu i modernizuje także front załadunkowy cystern kolejowych, oraz powiększa bocznicę kolejową. W efekcie liczba załadowanych cystern kolejowych zwiększy się o połowę, co pozwoli ekspediować sześć składów kolejowych na dobę

PERN/Mariusz Marszałkowski