Prezes URE spotkał się z dyrektorem ACER Alert

Źródło: URE/Twitter

Christian Zinglersen, dyrektor unijnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) zawitał dzisiaj do Polski. Prezes URE Rafał Gawin zaprosił go do rozmowy o najważniejszych wyzwaniach stojących przed polskim rynkiem energii oraz działaniach zaplanowanych w ramach transformacji sektora.

Współpraca URE i ACER

Urząd Regulacji Energetyki (URE) zaznacza, że ACER ma do odegrania ważną rolę we wdrażaniu priorytetowych działań w obszarze europejskiej polityki energetycznej. – Krajowe organy regulacyjne, takie jak URE, chronią konsumentów podejmując działania na rzecz promowania skutecznej konkurencji oraz prowadząc nadzór nad rynkiem energii, m.in. w kontekście manipulacji rynkowych. Rola ACER i współpraca, którą umożliwia Agencja, są nie do przecenienia – podkreślał Rafał Gawin, prezes URE.

– Od dłuższego czasu planowałem ponownie odwiedzić Warszawę, aby spotkać się z Rafałem Gawinem i jego zespołem oraz innymi przedstawicielami sektora i decydentami. Wymiana poglądów na temat zagadnień dotyczących rynku energii jest dla mnie bardzo wartościowa, szczególnie w czasie, kiedy energetyka przechodzi tak ogromna zmianę na każdym szczeblu: europejskim, regionalnym i krajowym. Wiele z tych zmian będzie zależało od decyzji regulacyjnych – tym większa jest potrzeba stałego dialogu – powiedział Christian Zinglersen, dyrektor ACER.

Prezes URE i dyrektor ACER rozmawiali o najważniejszych kwestiach związanych z transformacją sektora energetycznego w kontekście wyzwań związanych z wdrażaniem prawodawstwa unijnego oraz roli organów regulacyjnych w tym procesie.

Jako ciekawostkę warto dodać, że Christian Zinglersen kieruje Agencją od początku 2020 roku.

Dyrektor Zinglersen i prezes Gawin spotkali się dziś także z ministrem klimatu i środowiska Michałem Kurtyką.

Urząd Regulacji Energetyki/Jędrzej Stachura