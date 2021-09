Prezes Enei: Od URE zależy skala wzrostu cen energii Energetyka

Prezes Enei Paweł Szczeszek. Fot. Bartłomiej Sawicki

Prezes Enei Paweł Szczeszek odpowiedział na pytanie BiznesAlert.pl o sugestię jakoby domagał się podwyżki cen energii o 40 procent we wniosku taryfowym jego firmy do Urzędu Regulacji Energetyki. – Decyzje o podniesieniu cen zależą od prezesa URE – tłumaczy.

– Podwyżki to element działalności taryfowanej, a decyzje o podniesieniu cen zależą od prezesa URE, a nie spółek energetycznych – mówi prezes Enei w rozmowie z BiznesAlert.pl. – Naturalne jest, że w obliczu wyzwań stojących przed energetyką, w kontekście rekordowego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, spółki z branży energetycznej są zmuszone wnioskować do prezesa URE o zwiększenie taryfy, aby pokryć koszty.

– Moja wypowiedz dotyczyła hipotetycznej sytuacji dla pokazania, że cena energii elektrycznej jest tylko jedną ze składowych rachunku za prąd, a finalna cena wyniesie około połowę wartości wyrażonej w taryfie – zaznacza Paweł Szczeszek. Podkreśla, że Enea nie złożyła jeszcze wniosku taryfowego. – Aktualnie analizujemy sytuację rynkową i przygotowujemy się do procesu taryfikacji.

Opracował Wojciech Jakóbik