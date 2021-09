Prezes Gaz-Systemu został wiceprezesem spółki atomowej Alert

Tomasz Stępień. Fot. Gaz-System

Prezes Gaz-System Tomasz Stępień został wiceprezesem Polskich Elektrowni Jądrowych. Trafił tam z rady nadzorczej tej spółki, o czym pisze Puls Biznesu.

Puls przypomina także o innych nominacjach ludzi związanych z pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, któremu podlega PEJ. To Tomasz Dąbrowski znany z roli wiceministra energii oraz prezesa Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, który wszedł do zarządu PEJ, a także Adami Piotrowski z biura Naimskiego, Krzysztof Rogala, wiceprezes PERN i Tomasz Nowacki, dyrektor departamentu energii jądrowe resortu klimatu. Weszli oni do rady nadzorczej PEJ. Ta spółka nadal nie ma prezesa.

Polska chce mieć pierwszy reaktor jądrowy w 2033 roku i w sumie 6-9 GW energetyki jądrowej do 2043 roku. PEJ prowadzi badania środowiskowe i szuka lokalizacji. Kluczowa decyzja w sprawie wyboru modelu finansowania oraz partnera technologicznego jest zapowiadana na 2022 roku.

Puls Biznesu/Wojciech Jakóbik