Prezes UOKiK: Komisja diametralnie zmieniła zdanie ws. monopolowych zachowań Gazpromu Alert

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny przyznał w odpowiedzi na pytanie BiznesAlert.pl, że od rozpoczęcia inwazji rosyjskiej na Ukrainę Komisja Europejska diametralnie zmieniła zdanie w sprawie nadużywania swojej pozycji rynkowej przez rosyjski koncern gazowy Gazprom.

UOKiK. Fot. Wojciech Jakóbik

Komisja Europejska a Gazprom

– W październiku 2021 roku apelowałem do Komisji Europejskiej o podjęcie działań antymonopolowych wobec Gazpromu. Wówczas Komisja wskazywała, że są to zakłócenia popandemiczne, i nie ma przesłanek by sądzić, że mamy do czynienia z praktyką monopolową. Dzisiaj ocena Komisji jest diametralnie inna, mówimy o praktykach, które nie dotyczą tylko Polski; mają one charakter wspólnotowy, dlatego właściwym organem do oceny jest Komisja Europejska, która w tym zakresie podejmowała pewne działania. Zachęcamy Komisję Europejską, by drobiazgowo wyjaśnić tę sprawę – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny w odpowiedzi na pytanie BiznesAlert.pl.

UOKiK od długiego czasu zwracał uwagę na monopolistyczne zachowania Gazpromu na rynku gazu w Europie. W październiku 2020 roku urząd nałożył ponad 29 mld zł kary na Gazprom oraz ponad 234 mln zł na 5 pozostałych spółek uczestniczących w budowie gazociągu Nord Stream 2.

Michał Perzyński