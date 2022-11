Co trzecia złotówka wsparcia dla sektorów energochłonnych trafi do przemysłu ciężkiego Alert

Urząd Regulacji Energetyki publikuje listę 92 podmiotów z sektorów i podsektorów energochłonnych, którym przyznano rekompensaty. Przedsiębiorcy otrzymają łącznie ponad 785 milionów zł.

fot. Pixabay

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki po raz trzeci przyznał rekompensaty dla podmiotów działających w sektorach energochłonnych. Rekompensatę za 2021 rok otrzymają 92 przedsiębiorstwa na łączną kwotę 785,3 mln zł. Suma wszystkich dotychczas przyznanych rekompensat to już blisko 2 mld zł. Od tego roku, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, Urząd Regulacji Energetyki publikuje listę podmiotów energochłonnych, którym przyznał pomoc publiczną w formie rekompensat. W latach ubiegłych informacja dotyczyła jedynie łącznej wysokości przyznanych rekompensat w podziale na poszczególne sektory i podsektory energochłonne (za rok 2019 i 2020). Pomocą publiczną obejmowane są przedsiębiorstwa z kluczowych sektorów dla polskiej gospodarki, takich jak hutnictwo, produkcja metali, czy papieru. To te gałęzie gospodarki są dziś najbardziej obciążone kosztami produkcji związanymi z wysokimi cenami energii i uprawnieniami do emisji CO2. Rekompensaty przyznawane są w związku z przenoszeniem kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach energochłonnych. Takie rozwiązanie ma również na celu ograniczenie ryzyka przeniesienia produkcji do krajów, w których nie jest prowadzona tak ambitna – jak w UE – polityka klimatyczna (tzw. zjawisko ucieczki emisji, ang. carbon leakage). Z wnioskami o rekompensaty za 2021 rok do Prezesa URE wystąpiło 97 firm.

Ponad 33 procent rekompensat dla przemysłu ciężkiego

Najwięcej, bo prawie 260 mln zł (33 procent budżetu) otrzymały przedsiębiorstwa działające w przemyśle ciężkim: producenci żeliwa i stali, stopów żelaza oraz wyrobów hutniczych. Kolejne trzy sektory z największym wsparciem odpowiadają za produkcję papieru i tektury, wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz podstawowych chemikaliów nieorganicznych. Tym czterem energochłonnym sektorom Prezes URE przyznał w 2022 roku w sumie 561 mln zł rekompensaty, co stanowi ponad 71 proc. wszystkich przyznanych środków.

Urząd Regulacji Energetyki/Michał Perzyński