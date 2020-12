Prezes URE ogłasza wyniki aukcji na premię kogeneracyjną Alert

Urząd Regulacji Energetyki. Fot. Wikipedia

Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował, że w wyniku rozstrzygnięcia aukcji powstanie 21 MW mocy zainstalowanej w źródłach wytwórczych. Pięć jednostek kogeneracyjnych otrzyma łącznie 95 mln złotych wsparcia.

Premia kogeneracyjna

Od 10 do 14 grudnia trwała druga w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP) za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych jednostkach kogeneracji lub w jednostkach znacznie zmodernizowanych (wszystkie o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW). Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią w tej aukcji wynosiła 14,3 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii to ponad 2,7 mld zł.

URE podaje, że w wyniku rozstrzygnięcia aukcji ACHP/2/2020 premią kogeneracyjną objęto blisko 2,4 TWh energii elektrycznej, co stanowi ok. 17 procent możliwego do wsparcia wolumenu. Wartość premii wskazana w ofertach wyniosła około 130 mln zł, natomiast wartość premii skorygowanej o pomoc inwestycyjną uzyskaną na budowę jednostki (premii do wypłaty) wyniesie około 95 mln zł (3,5 procent możliwego do uzyskania wsparcia). Wsparcie uzyskały nowe jednostki kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ponad 21 MW, które zostaną wybudowane po dniu rozstrzygnięcia aukcji. Premia dla tych jednostek będzie wypłacana w latach 2022–2038.

W aukcji złożono sześć ofert, z czego pięć było zwycięskich. W aukcji tej zadziałała reguła „wymuszenia konkurencji”, zgodnie z którą aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 procent wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 procent ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami – czytamy w komunikacie.

– Porównując oferty i wysokość wsparcia, o któe ubiegali się przedsiębiorcy w tej aukcji, wyraźnie widzimy różnice w stosunku do tej z grudnia ubiegłego roku – wytwórcy tym razem znacząco obniżyli ceny w ofertach, by wygrać aukcję – zauważa prezes URE Rafał Gawin.

Urząd zaznacza, że minimalna wysokość premii kogeneracyjnej wskazana w złożonych przez zwycięzców ofertach wyniosła 41,84 zł/MWh (w 2019 było to 60 zł/MWh), zaś maksymalna wysokość premii z ofert to 64,89 zł/MWh (w 2019 – 98,13 zł/MWh). Natomiast minimalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zostanie wypłacona w wyniku rozstrzygnięcia drugiej tegorocznej aukcji, wynosi 24,63 zł/MWh (w 2019 było to 60 zł/MWh), zaś maksymalna dopłata do wyprodukowanej megawatogodziny wyniesie 43,95 zł/MWh (w ubiegłym roku – 98,13 zł/MWh).

Urząd Regulacji Energetyki/Jędrzej Stachura