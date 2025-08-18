Najważniejsze informacje dla biznesu

Prezydent Nawrocki szykuje się do rozmów z Trumpem. “To priorytet”

Autor: Jędrzej Stachura18 sierpnia, 2025, 08:29
Warszawa, 15.08.2025. Prezydent RP Karol Nawrocki (C) podczas defilady na warszawskiej Wisłostradzie, w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego, 15 bm. Tegoroczna defilada wojskowa odbywa się pod hasłem „Dziękujemy za Waszą służbę”. (mr) PAP/Marcin Obara

Prezydent Karol Nawrocki przygotowuje się do wrześniowej wizyty w USA, podczas której będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem o bezpieczeństwie regionu. Jednym z priorytetowych tematów będzie inwazja Rosji na Ukrainę.

– Prezydent Karol Nawrocki priorytetowo traktuje przygotowania do wizyty w Stanach Zjednoczonych 3 września, podczas której spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem – poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

– Jednym z tematów rozmów będą kwestie dotyczące bezpieczeństwa, i co za tym idzie, sytuacji na Ukrainie – dodał.

Rozmowy w Waszyngtonie

Warto przypomnieć, że prezydent USA Donald Trump spotka się dziś w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i grupą przywódców krajów europejskich. Rozmowy mają dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Rzecznik prezydenta Nawrockiego podkreślił, że poniedziałkowe spotkanie w Waszyngtonie w ramach tzw. koalicji chętnych to konsekwencja ustaleń podjętych podczas rozmów z udziałem przedstawicieli polskiego rządu.

Od czasu objęcia swojej funkcji, prezydent Karol Nawrocki dwukrotnie rozmawiał z prezydentem USA w ciągu ostatnich kilku dni – przed ubiegłotygodniowym spotkaniem Putin-Trump na Alasce i po nim.

PAP / Jędrzej Stachura

