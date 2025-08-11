Najważniejsze informacje dla biznesu

EnergetykaOZE

Prezydent nie zaakceptuje ustawy wiatrakowej. Ma inny plan

Autor: Jędrzej Stachura11 sierpnia, 2025, 12:35
Gdańsk, 10.08.2025. Prezydent Karol Nawrocki (C), zastępca dyrektora MIIWŚ Janusz Marszalec (2L), dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku Marek Szymaniak (3P) i pracownik Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej Jan Szkudliński (L) podczas wizyty w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 10 bm. (sko) PAP/Marcin Gadomski

Rzecznik Kancelarii Prezydenta RP poinformował, że ustawa wiatrakowa nie zostanie zaakceptowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Jego biuro przedstawi własny pomysł na mrożenie cen energii.

– Tzw. ustawa wiatrakowa nie zyska akceptacji prezydenta Karola Nawrockiego – powiedział w Studiu PAP Rafał Leśkiewicz, rzecznik Kancelarii Prezydenta RP, cytowany przez PAP. Prezydent ma przedstawić własny pomysł na mrożenie cen energii.

– Na pewno to rozwiązanie nie zyska akceptacji pana prezydenta. W tej chwili trwają rozmowy w kancelarii prezydenta i niedługo przedstawimy nasze rozwiązanie […] Prezydent Karol Nawrocki przedstawi rozwiązanie, które pozwoli na zamrożenie cen prądu, a zobaczymy jak zareaguje na to polski rząd – powiedział Leśkiewicz.

Ustawa wiatrakowa plus mrożenie

Nowelizacja ustawy wiatrakowej przewiduje 500 metrów (obecnie 700 m) jako minimalną odległość wiatraków od zabudowań. W przeszłości temu przeciwko temu rozwiązaniu opowiadał się poprzednik Karola Nawrockiego, prezydent Andrzej Duda.

Pod koniec czerwca rząd zdecydował, że do projektu ustawy wiatrakowej zostanie dołączona poprawka przedłużająca mechanizm mrożenia cen energii do końca 2025 roku. Określa on maksymalną cenę energii dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh.

PAP / Jędrzej Stachura

