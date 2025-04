Czy prezydent zawetuje obniżkę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców? Projekt czeka na decyzję Andrzeja Dudy

Prezydent Andrzej Duda podczas niedzielnej (27 kwietnia) konwencji wyborczej Karola Nawrockiego w Łodzi ostro skrytykował zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców, które miałyby wejść w życie od 2026 roku. W swoim wystąpieniu wskazał, że obniżenie składek dla najbogatszych może zagrozić finansowaniu publicznego systemu ochrony zdrowia.

Zastanawiam się, czy budowanie pomyślności gospodarczej Polski będzie polegało na tym, że najbogatsi będą płacili mniejsze składki na ochronę zdrowia, a ciężar finansowania spadnie na najuboższych – mówił prezydent.

Choć Andrzej Duda nie zapowiedział wprost zawetowania ustawy, jego słowa sugerują poważne wątpliwości wobec proponowanych rozwiązań.

W poniedziałek głos w tej sprawie zabrał również prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Na konferencji prasowej wyraził nadzieję, że prezydent zawetuje ustawę.

Mam nadzieję – chociaż jest to oczywiście decyzja pana prezydenta, że będzie weto. Po prostu weto, ponieważ jaki ma sens w sytuacji, w której prezes jakiejś firmy zarabia skromne 50 tysięcy miesięcznie, a jego sekretarka, dajmy na to, siedem, tylko że ona płaci dużo większą składkę niż on. To jest zupełny absurd. To są degresywne podatki, tego nie ma nigdzie na świecie- stwierdził Kaczyński.

Na jakim etapie jest obecnie projekt ustawy?

Ustawa została uchwalona przez Sejm 4 kwietnia i przyjęta bez poprawek przez Senat 23 kwietnia. Dokument trafił już do Kancelarii Prezydenta, gdzie oczekuje na podpisanie, zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.

Zmiana przewiduje wprowadzenie dwuelementowej podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców: do określonego poziomu będzie ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów – procentowa. Reforma ma kosztować Narodowy Fundusz Zdrowia około 4,6 mld zł rocznie. Minister finansów Andrzej Domański zapewnia, że niższe wpływy zostaną zrekompensowane dotacją z budżetu państwa, jednak nie przedstawiono konkretnych źródeł finansowania.

Według resortu finansów z reformy skorzysta około 2,5 mln przedsiębiorców, głównie mikro- i małych firm. Składka zdrowotna pracowników etatowych oraz emerytów pozostanie bez zmian.

Jakie są możliwości prezydenta?

Andrzej Duda może:

podpisać ustawę, umożliwiając jej wejście w życie,

zawetować ustawę i odesłać ją do Sejmu (przy czym odrzucenie weta wymaga większości 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów),

skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności z Konstytucją.

Prezydent ma 21 dni od przedstawienia mu ustawy na podjęcie decyzji. Termin ten upływa około połowy maja.

24 kwietnia Andrzej Duda zapowiedział, że poprosi Radę Dialogu Społecznego oraz związki zawodowe o opinie w tej sprawie. Podkreślił, że głos strony społecznej będzie dla niego „fundamentalnie ważny”.

Kto popiera, a kto krytykuje zmiany?

Nowelizację składki popierają m.in. premier Donald Tusk, minister zdrowia Izabela Leszczyna oraz organizacje przedsiębiorców, takie jak Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rząd podkreśla, że ustawa ma naprawić szkody wyrządzone przedsiębiorcom przez Polski Ład, a zmniejszenie obciążeń podatkowych ma pomóc utrzymać miejsca pracy i ożywić gospodarkę.

Krytycznie do ustawy odnosi się natomiast PiS, Konfederacja Lewiatan oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych. Przeciwnicy reformy zwracają uwagę na ryzyko dla stabilności finansowania służby zdrowia oraz na fakt, że realne korzyści z reformy odniosą głównie osoby o wysokich dochodach.

Podczas Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” delegaci przyjęli stanowisko sprzeciwiające się reformie i wezwali prezydenta do zawetowania ustawy.

Ile czasu ma jeszcze Andrzej Duda?

Kadencja Andrzeja Dudy kończy się w sierpniu 2025 roku. Do tego czasu prezydent w pełni dysponuje prawem weta oraz możliwością kierowania ustaw do Trybunału Konstytucyjnego. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli obecna większość parlamentarna nie będzie w stanie odrzucić jego weta, decyzja prezydenta może przesądzić o losach reformy składki zdrowotnej przynajmniej do czasu wyborów prezydenckich.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że jeśli Andrzej Duda zawetuje ustawę, rząd podejmie próbę ponownego uchwalenia podobnych zmian po zakończeniu obecnej kadencji prezydenta.