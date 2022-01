Prezydent USA ostrzega przed „splądrowaniem Kijowa” przez Rosjan

Joe Biden i Wołodymyr Zełeński. Fot. Biały Dom

27 stycznia w godzinach wieczornych odbyła się rozmowa telefoniczna pomiędzy prezydentem USA Joe Bidenem a Ukrainy Wołodymyrem Zełeńskim.

Według korespondentów mediów z Białego Domu, Biden miał poinformować swojego ukraińskiego odpowiednika, że rosyjska inwazja jest praktycznie przesądzona i będzie miała miejsce kiedy mróz skuję ziemie (tak aby czołgi nie utknęły w błocie) a celem rosyjskich wojsk będzie „okupacja i splądrowanie Kijowa”. Według dziennikarzy, Zełeński nie zgadzał się z tak drastyczną oceną sytuacji przedstawionej przez Bidena.

A Russian invasion is now virtually certain once the ground freezes, Biden said to Zelensky, a senior Ukrainian official told @mchancecnn . Kyiv could be “sacked," Russian forces may attempt to occupy it, “prepare for impact”, Biden said, according to this official.

Na rewelacje dziennikarzy odpowiedział Biały Dom, który nazwał te twierdzenia „fałszywymi”. W opinii Białego Domu, prezydent Biden powiedział jedynie, że zagrożenie jest wysoce prawdopodobne, co administracja amerykańska mówi już od kilku miesięcy.

This is not true. President Biden said that there is a distinct possibility that the Russians could invade Ukraine in February. He has previously said this publicly & we have been warning about this for months. Reports of anything more or different than that are completely false. https://t.co/chkFOhwWHn

— Emily Horne (@emilyhorne46) January 27, 2022