Prezydent wetuje obniżkę składki zdrowotnej. Rząd w szoku

We wtorek prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Decyzja o blokadzie wywołała dyskusję na polskiej scenie politycznej. – Jestem w szoku – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Premier Donald Tusk w odpowiedzi na weto odlicza dni do końca kadencji prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców – poinformowała we wtorek szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka. Uzasadniła, że ustawa budzi poważne wątpliwości w zakresie sprawiedliwości społecznej i jest sprzeczna z zasadami konstytucyjnymi.

Zawetowana ustawa przewidywała obniżenie od 2026 roku składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Zmiana dotyczyłaby 2,5 mln prowadzących działalność gospodarczą i kosztowałaby budżet państwa 4,6 mld zł (o tyle miałyby się zmniejszyć wpływy ze składki zdrowotnej). Zakładała wprowadzenie dwuelementowej podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – do pewnego poziomu byłaby ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów – procentowa.

Rząd komentuje

Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy wywołała dyskusję na scenie politycznej. Kilka godzin po komunikacie kancelarii, głos zabrali premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

– PiS podwyższył składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zaproponowałem jej obniżenie. Prezydent Duda obniżenie zawetował. Szkodzą, bo wciąż mogą. Zostało 91 dni, 9 godzin i 2 minuty – napisał Donald Tusk na platformie X.

Decyzję prezydenta skomentował także wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferecji Defence 24 Days w Warszawie.

– Obniżyliśmy składkę zdrowotną, obciążenia fiskalne dla przedsiębiorców, małych i średnich. Niestety zostało to zablokowane przez prezydenta. Jestem w szoku, że nie poparła tego największa partia opozycyjna, ponieważ to oni wprowadzili bałagan. Dzięki takim działaniom upadły setki tysięcy polskich firm i zmniejszyły się wpływy do budżetu NFZ, dlatego, że nie płacą one już składek zdrowotnych – powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z dziennikarzami.

– To błędne myślenie, gdy ktoś uważa, że wyższe podatki to wyższe wpływy do budżetu. Istnieje subtelna granica, która powoduje, że zbyt wysoka składka, danina czy podatek pozbawia sensu dalsze prowadzenie firmy – dodał wicepremier.

