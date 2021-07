Rozpoczeły się gorące próby drugiego bloku elektrowni jądrowej na Białorusi Alert

Elektrownia Ostrowiec fot.MinEnergo

27 lipca rozpoczęły się gorące próby drugiego bloku jądrowego białoruskiej elektrowni jądrowej w Ostrowcu.

W ramach gorących prób specjaliści sprawdzą zdolność podstawowych urządzeń bloku do pracy na poziomach określonych w dokumentach projektowych, w tym zgodność bloku z normami bezpiecznej eksploatacji. Urządzenia podstawowe i wszystkie układy pomocnicze są testowane przy standardowych parametrach pracy, przy temperaturze czynnika grzewczego w obiegu pierwotnym bloku reaktora do 280 stopni Celsjusza i ciśnieniu dochodzącym do 160 atmosfer.

Poza testowaniem urządzeń obiegu pierwotnego (reaktor, wytwornice pary, główne pompy obiegowe, główna rura obiegowa i inne systemy) specjaliści przetestują również systemy bezpieczeństwa, sprawdzą wewnętrzne systemy zasilania, systemy sterowania reaktorem oraz zabezpieczenia.

Próby polegają na przetestowaniu systemów bloku, bez obecności paliwa jądrowego i bez podawania pary na turbiny.

Elektrownia w Ostrowcu składa się z dwóch bloków jądrowych wyposażonych w dwa reaktory jądrowe WWER-1200 rosyjskiej produkcji. Pierwszy blok pracuje w trybie testowym od listopada 2020 roku.

BiełAES/Mariusz Marszałkowski