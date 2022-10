Rząd uprości przepisy dla producentów energii ze źródeł odnawialnych Alert

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o akcyzie, który m.in. wprowadza uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE) – wynika z wtorkowego komunikatu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez ministra finansów.

– Projekt doprecyzowuje przepisy dotyczące podatku akcyzowego. Nowe rozwiązania ograniczą obowiązki administracyjne i ułatwią przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Wprowadzone zostaną także uproszczenia dla podmiotów, które produkują energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE) – poinformowano we wtorkowym komunikacie KPRM. Do najważniejszych rozwiązań przewidzianych w projekcie zaliczono m.in. wydłużenie możliwości prowadzenia ewidencji i innej dokumentacji dotyczącej wyrobów akcyzowych w postaci papierowej – do 31 stycznia 2024 roku.

Według rządu, rozwiązanie to zapewni podmiotom czas na właściwe przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej. – Wprowadzone zostaną uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE). Ograniczone zostaną obowiązki administracyjne dla podmiotów, które zużywają energię elektryczną objętą zwolnieniem od akcyzy, wyprodukowaną w generatorach o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. Rozwiązanie to będzie dotyczyć także jednostek samorządu terytorialnego – wyjaśniono.

Zgodnie z informacją, zniesiony zostanie obowiązek wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych. Dotyczy to podmiotów, które korzystają z obniżonej stawki akcyzy w przypadku produkcji krajowej napojów alkoholowych. – Do 31 grudnia 2029 roku wydłużone zostanie zwolnienie od akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych typu plug-in, o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 2000 cm sześc. Dotychczas zwolnienie to obowiązywało do końca 2022 roku – dodano.

Wskazano także, że wydłużony zostanie termin na zakup kas fiskalnych starego typu, co – zdaniem rządu – zwiększy dostępność kas na rynku dla podatników. Ponadto rozszerzona zostanie możliwość działania podatników przy użyciu systemu e-Urząd Skarbowy (doręczanie i płatność BLIK) – zauważyła KPRM. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński