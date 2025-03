Polska Grupa Zbrojeniowa stara się o dofinansowanie na produkcję amunicji

Do Funduszu Inwestycji Kapitałowych MAP trafiły wnioski Polskiej Grupy Zbrojeniowej o około 2,5 miliardy złotych dofinansowania na rozbudowę zdolności produkcyjnych amunicji – informuje MAP. – Zrobimy wszystko, żeby decyzja zapadła w jak najkrótszym czasie – zapewnia szef MAP Jakub Jaworowski.

– Zarządzany przez resorty aktywów państwowych Fundusz Inwestycji Kapitałowych został – na mocy przyjętej pod koniec ubiegłego roku ustawy – zasilony kwotą trzech miliardów złotych przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji spółek zbrojeniowych w zwiększanie zdolności produkcyjnej amunicji, w szczególności artyleryjskiej kalibru 155 mm. Dwa miliardy z tej kwoty pochodzą z budżetu MON, a miliard to papiery wartościowe RARS.

O dofinansowanie z tej puli mogły wnioskować firmy zajmujące się produkcją amunicji, tak państwowe, jak i prywatne; miało to nastąpić do końca marca. W poniedziałek MAP poinformował, że do FIK wpłynęły wniosku z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przemysław Kuk z departamentu komunikacji MAP przekazał PAP, że opiewają one na około 2 miliardy 400 milionów złotych. Obecnie w ramach PGZ działa pięć spółek zajmujących się amunicją: Mesko S.A. w Skarżysku-Kamiennej, Dezamet S.A. w Nowej Dębie, Belma S.A w Bydgoszczy, ZPS Gamrat sp. z o.o w Jaśle oraz Nitro-Chem S.A. w Bydgoszczy.

Produkcja amunicji to priorytet

– Fabryki amunicji to jeden z najważniejszych projektów specjalnych realizowanych przez MAP i zrobimy wszystko, aby te zakłady (ponieważ nie będzie to jedna fabryka) powstały jak najszybciej. Czuję satysfakcję, że PGZ wreszcie złożył wnioski o środki z FIK, gdyż jest to bardzo ważny krok w kierunku rozpoczęcia tej kluczowej z punktu widzenia zdolności obronnych Polski inwestycji – powiedział cytowany w komunikacie MAP minister Jaworowski.

Wyraził nadzieję, że złożone przez PGZ „wnioski są na wysokim poziomie merytorycznym – dobrze przemyślane i kompletne”.

– Mogę zadeklarować, że zrobimy wszystko, aby ich ocena przebiegła sprawnie i decyzja została wydana w jak najkrótszym terminie. Mamy świadomość, że czas nas goni – zapewnił szef MAP.

Niewiadów też chce dofinansowania

Oprócz PGZ wniosek o dofinansowanie złożyła także na początku marca prywatna Grupa Niewiadów S.A.; jak przekazał PAP resort aktywów państwowych, ich wniosek jest obecnie procedowany.

Ustawa o finansowaniu działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji została uchwalona w listopadzie ubiegłego roku; prezydent Andrzej Duda podpisał ją w grudniu. Daje ona podstawy do przekazania trzech miliardów złotych na inwestycje w zdolności produkcyjne amunicji do Funduszu Inwestycji Kapitałowych: dwóch miliardów złotych ze środków resortu obrony narodowej, pozostały miliard ma zostać przekazany w postaci papierów wartościowych RARS. Dzięki tym środkom Fundusz będzie mógł inwestować w zakłady, które złożą odpowiednie wnioski, by mogły zaangażować się w budowę fabryki amunicji.

Współpraca ze Słowacją i tureckie rozmowy

Z kolei w lutym szefowie MON Polski i Słowacji podpisali list intencyjny mający na celu rozwój współpracy wojskowo-technicznej. Porozumienie obejmuje cztery obszary, wśród których jest m.in. wspólne działanie w celu podnoszenia zdolności produkcji amunicji, szczególnie kalibru 155 mm. Inwestycje w produkcję amunicji był też tematem niedawnych rozmów, które MON prowadziło z tureckim koncernem MKE; jak informował wtedy resort obrony, strona turecka zaproponowała m.in. kompletny transfer technologii produkcji amunicji i jej komponentów, jak np. odpowiedniego prochu strzelniczego.

Radykalne zwiększenie zdolności do produkcji amunicji – w tym przede wszystkim artyleryjskiej natowskiego kalibru 155 – to jeden z najważniejszych tematów w debacie o rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego. Obecnie zdolności te wynoszą kilkadziesiąt tysięcy pocisków rocznie, i oparte są o sprowadzanie komponentów zza granicy; mowa jest o potrzebie co najmniej kilkukrotnego zwiększenia produkcji.

Biznes Alert / PAP