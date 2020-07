Produkcja energii jądrowej we Francji spadła o 25 procent Alert

fot. EDF Energy

Francuski potentat jądrowy EDF poinformował, że w czerwcu produkcja energii jądrowej we Francji spadła o 25,1 procent do poziom 21,3 TWh rok do roku.

Słabsze wyniki wytwarzania są spowodowane pandemią, która spowodowała spadek zapotrzebowania na energię w gospodarce i przemyśle.

Od początku roku całkowita produkcja energii elektrycznej we Francji wyniosła 174 TWh, w porównaniu do 203,7 TWh w 2019 roku. Jest to 14,6-procentowy spadek.

To nie jest jedyne ze zmartwień francuskiego sektora jądrowego. Audytor publiczny wskazał, że EDF musi ustalić jasne finansowanie i rentowność reaktorów jądrowych przed uruchomieniem projektów. Framatome, jednostka budująca reaktory EDF, pracuje obecnie nad reaktorem EPR 2, który będzie tańszy i łatwiejszy w budowie niż jego obecny model EPR, który spowodował miliardowe przekroczenia kosztów i lata opóźnień projektów we Francji i Finlandii.

Reaktory EPR są największymi na świecie, o mocy do 1650 megawatów. Dwa działają w Chinach, EDF buduje dwa kolejne w Wielkiej Brytanii.

Reuters/Patrycja Rapacka