Program jądrowy Polski doczekał się konsultacji. Ich finał pod koniec lipca

Ministerstwo przemysłu poinformowało, że Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) trafił do konsultacji publicznych. To dokument kreślący plan budowy, uruchomienia i eksploatacji dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe.

25 czerwca 2025 roku ministerstwo przemysłu skierowało do konsultacji publicznych projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji Programu polskiej energetyki jądrowej” (PPEJ). Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 25 lipca.

Atom do konsultacji

Resort przypomina, że celem PPEJ jest budowa oraz oddanie do eksploatacji dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o wielkoskalowe, wodne reaktory jądrowe generacji III(+).

– Od przyjęcia pierwszej wersji PPEJ w 2014 roku oraz jego aktualizacji w 2020 roku zasadnicze uzasadnienie wdrożenia energetyki jądrowej nie zmieniło się i opiera się na trzech głównych filarach: bezpieczeństwo energetyczne, klimat i środowisko, ekonomia. Należy jednak podkreślić, że wskutek istotnych zmian w otoczeniu gospodarczym oraz geopolitycznym znaczenie wszystkich tych obszarów istotnie wzrosło – czytamy w komunikacie.

Ministerstwo przemysłu podaje, że uwagi do zaktualizowanego PPEJ można przesyłać na adres konsultacje.ppej@mp.gov.pl.

Jędrzej Stachura