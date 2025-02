Program „Klucz do mieszkania” – rząd blokuje deweloperów

5 lat – tyle musi mieć mieszkanie, żeby przy jego zakupie skorzystać ze wsparcia nowego rządowego programu „Klucz do mieszkania”. W ten sposób rząd chce zablokować deweloperów.

Program przewiduje wsparcie rządu tylko dla zakupów mieszkań na rynku wtórnym, dla osób nieposiadających wcześniej nieruchomości – poinformował minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk.

Program „Pierwsze klucze” jest skierowany do osób, które nie miały i nie posiadają mieszkania. W jego ramach można będzie też wybudować samodzielnie lub kupić dom na rynku wtórnym. Ma też pomagać finansowo w spłacie rat. Będzie obowiązywał nie mniej niż 5 lat.

„Eliminujemy ze wsparcia to, co jest oferowane na rynku pierwotnym. Żadna złotówka z tego programu nie popłynie do deweloperów – powiedział Paszyk. Kolejnym zabezpieczeniem ma być limit ceny metra kwadratowego mieszkania. Dla całej Polski będzie to 10 tys. zł, dla pięciu największych i najdroższych miast zostanie podniesiony do 11 tys. zł. – Gminy będą mogły samodzielnie podnieść ten limit” – powiedział Paszyk.

„Trzeci bezpiecznik to wymóg, by właściciel sprzedający mieszkanie posiadał to mieszkanie przynajmniej 5 lat. Nie ma więc możliwości zakupu mieszkania od flipera” – dodał. Dodatkowo korzystający ze wsparcia nie będzie mógł posiadać już mieszkania. „Programy, o których mówimy dotyczą tylko osób, które naprawdę poszukują pierwszego mieszkania” – zapewnił.

Kolejną propozycją jest wprowadzenie kategorii „inwestorzy społeczni”. To jedyna forma, która dopuszcza do programu rynek pierwotny. Kim są inwestorzy społeczni? To towarzystwa budownictwa społecznego, samorządowe inicjatywy mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe. – Chcemy dać możliwość tym podmiotom sprzedaży mieszkań na własność i tym, którzy zechcą skorzystać z tej oferty, udzielić wsparcia. To narzędzie, które łączy czynnik popytu i podaży” – powiedział minister.

pap