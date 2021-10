Projekt noweli OZE został wycofany z Sejmu. „Za mało atrakcyjne rozwiązania dla prosumentów” Alert

Fotowoltaika. Fot. Freepik.com.

Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii został wycofany z prac Sejmu, o czym poinformowała jego autorka Jadwiga Emilewicz (Prawo i Sprawiedliwość). Podała ona, że w obecnej formie akt prawny zawiera o wiele mniej atrakcyjne rozwiązania dla prosumentów, niż pierwotnie zakładano.

Projekt noweli OZE

Emilewicz przypomniała, że wczorajsze posiedzenie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych zakończyło się przyjęciem poprawek, które „zakładają zasadniczo odmienny sposób rozliczania przyszłych prosumentów niż ten zaproponowany w pierwotnej wersji poselskiego projektu, którego byłam wnioskodawcą”. – W miejsce proponowanego rozliczenia barterowego – tak aby zachować możliwie korzystne warunki dla prosumentów, a jednocześnie zlikwidować problem przewymiarowanych instalacji – wprowadzony został do projektu model rozliczeń finansowych (tzw. net-billing) – napisała posłanka. – Przejście do modelu finansowego – zdecydowanie mniej korzystnego niż obecny system opustowy oraz proponowany przeze mnie model jedne do jednego – warunkowane powinno być co najmniej rocznym okresem przejściowym (z zachowaniem praw nabytych na okres 15 lat), aby pozwolić gorzej uposażonym gospodarstwom domowym dokończyć planowane inwestycje w montaż instalacji PV, a także dać czas na przygotowanie się całej branży fotowoltaicznej do zmian na rynku – przekonywała posłanka.

Jadwiga Emilewicz dodała, że brak aprobaty większości członków Komisji dla zaproponowanej przeze mnie poprawki wprowadzającej okres przejściowy do końca 2022 roku – postulowany przez obecnych na posiedzeniu samorządowców, przedstawicieli branży PV, jak również grono ekspertów – przeważył o jej decyzji wycofania wniesionego projektu ustawy. – Pozostaje mi kibicować nowej wersji projektu poselskiego, aby implementował dwie nowe kategorie prosumentów – prosumenta zbiorowego dla konsumentów energii elektrycznej w budynkach wielolokalowych oraz prosumenta wirtualnego, który zakłada możliwość nabycia praw do określonej części produkcji energii ze źródła odnawialnego, które jest oddalone od miejsca jej poboru. Pozwoli to nie tylko na implementację unijnej dyrektywy RED II, ale również stworzy warunki do szerszej partycypacji społeczeństwa w systemie prosumpcji – napisała Emilewicz na Facebooku.

Facebook/Michał Perzyński