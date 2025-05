Protest ZG SDP przeciwko postawieniu przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu

Władze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich sprzeciwiają się postawieniu szefa KRRiT Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Protest ZG SDP w tej sprawie opublikowano w środę wczesnym popołudniem. „Zarząd Główny SDP stanowczo protestuje przeciwko próbom postawiania Macieja Świrskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przed Trybunałem Stanu. Formułowane przeciwko niemu przez posłów rządzącej koalicji zarzuty to insynuacje oparte na fałszywych oskarżeniach” – podał portal sdp.pl.

Zdaniem ZG SDP decyzja o postawieniu szefa KRRiT spowoduje, że Maciej Świrski stanie się ofiarą obecnych władz. „Prowadzone przeciwko niemu postępowanie w sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej ma charakter politycznej nagonki, której celem jest zniszczenie autorytetu i wizerunku Przewodniczącego” – przekazano w proteście ZG SDP.

Zemsta polityczna i fałszywe oskarżenia

Władze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich są oburzone takim postępowaniem rządzących wobec przewodniczącego Krajowej Rady. „Działania te są zemstą polityczną rządzących na Macieju Świrskim za publiczną krytykę bezprawnego i siłowego przejęcia mediów publicznych w grudniu 2023 i w 2024 roku oraz za obronę wolności słowa i pluralizmu w mediach po powstaniu rządu Donalda Tuska poprzez uzasadnioną, publiczną obronę mediów prywatnych takich jak TV Republika, Telewizja wPolsce24, Radio Wnet, czy TV Trwam i Radio Maryja przed atakami rządzących polityków” – podkreślono w proteście.

W ocenie ZG SDP postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu ma na celu sparaliżowanie pracy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – konstytucyjnego organu nadzorującego ład medialny w Polsce. Zdaniem władz SDP takie działanie całkowicie wykluczy KRRiT z życia publicznego i podejmowania kluczowych dla polskich mediów decyzji. „(…) Podjęcie przez Sejm uchwały o postawieniu kogoś przed TS oznacza bowiem jednocześnie zawieszenie w czynnościach osoby, której ten wniosek dotyczy do czasu wyjaśnienia zarzutów. Zawieszenie w czynnościach Przewodniczącego KRRiT oznacza, że podejmowane przez Radę postanowienia nie będą miały mocy wiążącej prawnie. By stały się one obowiązujące, musi je każdorazowo podpisać Przewodniczący KRRiT” – tłumaczy ZG SDP.

Wykluczenie KRRiT, czyli likwidacja

O paraliżu Krajowej Rady – w opinii ZG SDP – mogą świadczyć także prawne regulacje, których nie da się uniknąć po postawieniu Świerskiego przed TS. „Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sejm nie będzie także mógł powołać nikogo w miejsce Macieja Świrskiego do czasu uwzględnienia przez Trybunał Stanu postawionego mu oskarżenia, a to może trwać latami. ZG SDP podkreśla przy tym, iż Rada podejmuje uchwały większością 2/3 głosów ustawowej liczby członków, czyli pięciu osób. Oznacza to konieczność poparcia każdej decyzji ze strony czterech osób. W sytuacji zawieszenia Macieja Świrskiego w pracach KRRiT nie będzie można podjąć żadnej uchwały bez głosów wszystkich pozostałych jej członków, co przy obecnej polaryzacji politycznej Rady oznacza w praktyce niemożność podjęcia przez nią żadnej decyzji” – napisano w proteście. „Dla funkcjonowania radiofonii i telewizji w Polsce jest to sytuacja skrajnie niebezpieczna , zagrażająca wolności słowa i wolności gospodarczej, powodująca daleko idące problemy finansowe i programowe dla wszystkich działajacych w naszym kraju nadawców” – zaznaczono.

„Takie działanie rządzących polityków narusza niezależność organu regulacyjnego w obszarze mediów, która jest jest wartością szczególnie chronioną zarówno przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, jak i prawo Unii Europejskiej. Dlatego ZG SDP apeluje do członków Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz do posłów i senatorów o umorzenie postępowania przeciwko Maciejowi Świrskiemu” – podkreślono w proteście.

Podpisali się pod nim wszyscy członkowie Zarządu Głównego SDP: