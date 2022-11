Tyński: Tauron pokazuje, że przemysł może żeglować z sektorem społecznym Energetyka

Wspólny projekt Grupy Tauron z 1 Harcerską Drużyną Wodną im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza z Hufca ZHP Bytom to dobry przykład współpracy pomiędzy sektorem społecznym i przedsiębiorstwem przemysłowym. Zajęcia, warsztaty, a także treningi z żeglarstwa, posłużą popularyzacji sportu – pisze Artur Tyński z XOOG Klastry Energii P.S.A.

Badania przeprowadzone przez Polski Instytut Ekonomiczny wskazują na walory finansowe wynikające z popularyzacji sportu, przy jednoczesnym znacznym spadku aktywności fizycznych wśród mieszkańców Polski.

Regularnie sport uprawia co czwarty Polak (28 procent społeczeństwa), co na tle Unii Europejskiej (40 procent) plasuje się raczej słabo. Zwłaszcza, że ponad połowa Polaków (56 procent) twierdzi, że w ogóle nie uprawia sportu. Oznacza to wzrost liczby Polaków nieuprawiających sportu w stosunku do 2004 roku aż o 10 punktów procentowych. Koszty braku aktywności fizycznej szacuje się na blisko 7 mld złotych rocznie (głównie w związku z kosztami wynikającymi z obsługi służby zdrowia). W tym kontekście warto dodać, że korzystny wpływ sportu na gospodarkę szacuje się na kolejne około 10 mld złotych rocznie. Przykładowo w 2018 roku branża sportowa wygenerowała łącznie 9,63 mld złotych wartości dodanej.

Przemysł, a zwłaszcza sektor energetyczny, od lat plasuje się jako jeden z głównych partnerów klubów, stowarzyszeń oraz innych organizacji sportowych. Większa część realizowanego wsparcia dotyczy sportu zawodowego oraz dużych wydarzeń sportowych. Sport lokalny oraz sport amatorski wydają się zaniedbane w stosunku do sport zawodowego. Z perspektywy interesu państwa oraz narodu, wydaje się to dość absurdalne, ponieważ jak wskazują badania opublikowane w raporcie „Sport i Rekreacja: Ogólnopolskie Badanie Polaków” przygotowanego na zlecenie ministra sportu i turystyki w 2012 roku sport wiążę się z wieloma postawami propaństwowymi (m.in. ogromny potencjał integracji społecznej, promocja aktywności obywatelskiej oraz innowacji społecznych, promocja regionów, budowa lokalnej tożsamości, zdrowie i sprawność fizyczna mieszkańców).

W tym kontekście jako dobry przykład współpracy pomiędzy sektorem społecznym i przedsiębiorstwem przemysłowym, warto wyróżnić wspólny projekt Grupy Tauron z 1 Harcerską Drużyną Wodną im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza z Hufca ZHP Bytom. Zakłada on wsparcie Grupy na rzecz instruktorów 1 Harcerskiej Drużyny Wodnej, aby popularyzować żeglarstwo regatowego wśród bytomskiej młodzieży. Przedsięwzięcie obejmuje zajęcia, warsztaty, a także treningi z żeglarstwa, w tym żeglarstwa regatowego dla członków 1 Harcerskiej Drużyny Wodnej (członkiem drużyny może zostać każdy zainteresowany w wieku pomiędzy siódmym, a dwudziestym pierwszym rokiem życia).

W charakterze podsumowania projektu przedstawiciele 1 Harcerskiej Drużyny Wodnej im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza z Hufca ZHP Bytom reprezentują swoją organizację w trakcie szeregu regionalnych oraz ogólnopolskich regat. Brali udział m.in. w zawodach wchodzących w skład cyklów: Pucharu Pogorii, Pucharu Śląska, Pucharu Polski, Akademickich Mistrzostwach Polski oraz innych, lokalnych regatach.