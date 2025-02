„Przerażająco inteligentny” chatbot – Elon Musk zaprezentował Groka 3

Elon Musk i jego startup xAI zaprezentowali najnowszy model sztucznej inteligencji – Grok 3. Według zapowiedzi ma to być najbardziej zaawansowany system AI na świecie, przewyższający konkurencję, w tym modele OpenAI oraz chińskiego DeepSeek.

Premiera Groka 3 miała miejsce we wtorek 18 lutego, a jej transmisję można było obejrzeć na platformie społecznościowej X. Jak podkreślił Musk, nowy model jest „o rząd wielkości bardziej zdolny niż Grok 2” i stanowi sztuczną inteligencję „maksymalnie poszukującą prawdy, nawet jeśli ta prawda czasami jest sprzeczna z tym, co jest politycznie poprawne”.

Nowy Grok został oparty na infrastrukturze składającej się z 200 000 procesorów, co czyni go dziesięciokrotnie potężniejszym od swojego poprzednika. Według xAI przeprowadzone testy porównawcze wykazały, że przewyższa on modele konkurencyjne, w tym GPT-4o, w takich testach jak AIME (matematyka) oraz GPQA (zakres wiedzy z fizyki, chemii i biologii).

Funkcje i możliwości Groka 3

Grok 3 to zestaw modeli o różnych możliwościach. Najszybszy z nich, Grok 3 Mini, pozwala na błyskawiczne uzyskanie odpowiedzi na pytania, priorytetowo traktując czas reakcji. Dla bardziej wymagających użytkowników stworzono modele Grok 3 Reasoning oraz Grok 3 Reasoning Mini, które potrafią generować skomplikowane algorytmy matematyczne i kodować w różnych językach programowania.

Nowością jest również funkcja „Deep Search” – zaawansowana wyszukiwarka, która ma umożliwić precyzyjne znajdowanie informacji. Musk zapewnił, że zespół xAI stale udoskonala swój produkt i „dosłownie co 24 godziny będziemy mogli zauważyć zmiany.”

Dostępność i ceny

Dostęp do standardowej wersji Grok 3 mają już użytkownicy platformy X w wersji premium. Od wtorku będzie on także dostępny za pośrednictwem oddzielnej subskrypcji dla wersji internetowej i aplikacji tego modelu. Dodatkowe funkcjonalności, takie jak nielimitowane generowanie obrazów czy zaawansowane opcje wyszukiwania, dostępne są w subskrypcji SuperGrok, której koszt wynosi 30 dolarów miesięcznie. W przyszłości planowane jest wprowadzenie funkcji komunikacji głosowej oraz API dla deweloperów.

Musk o Groku 3: „Przerażająco inteligentny”

W zeszłym tygodniu w przemówieniu na Szczycie Rządów Świata w Dubaju Musk określił nowy model Groka jako „przerażająco inteligentny”. „To może być ostatni raz, kiedy AI jest lepsza od Groka” – stwierdził miliarder. Jak dodał, potrafi on „zastanowić się nad swoimi błędami”, co pozwala mu osiągnąć większą logiczną spójność. Zespół xAI stwierdził, że wewnętrzne testy wykazały, że nowy model przewyższa wszystkich konkurentów na platformie Chatbot Arena, która przeprowadza ślepe testy porównawcze modeli AI.

Na zakończenie prezentacji Musk podkreślił, że model jest jeszcze w fazie beta i może zawierać pewne niedoskonałości: „Należy podkreślić, że jest to swego rodzaju wersja beta, co oznacza, że ​​na początku można spodziewać się pewnych niedoskonałości, ale będziemy to szybko poprawiać, niemal codziennie.”