Ulewy i tornada w USA odcięły mieszkańców od energii

W sobotę i niedzielę stan Minnesota doświadczył ulew, które stworzyły ryzyko powodzi. Dodatkowo zarejestrowano tornada, które pozbawiły prawie 50 tysięcy osób energii elektrycznej. Na skutek żywiołu zablokowano ruch na autostradzie.

Ulewy rozpoczęły się w sobotę wieczorem. W hrabstwie Carver zanotowano pięć tornad. Syreny alarmowe, w niedzielę około 12:30 czasu lokalnego, wezwały mieszkańców do zachowania środków bezpieczeństwa. Urzędnicy informowali, że wiatr unosił kawałki gruzu w powietrze. Dzień wcześniej zaobserwowano dwa tornada w Canby (zachodnia Minnesota).

Cztery tornada, każde ponad 120 km/h

Nawrodowa Służba Meteoroligczna potwierdziła cztery tornada z niedzieli na poniedziałek, w północno-wschodniej części hrabstwa Carver. Prędkość pierwszego z nich to 80-90 mil na godzinę (ok. 129-145 kilometrów), drugiego 85-95 mil na godzinę (ok. 136-153 kilometrów), trzeciego to 70-80 mil na godzinę (ok. 113-129 kilometrów). W przypadku czwartego służba nie podała prędkości, ale poinformowała, że jest zbliżona do trzeciego (oba są kwalifikowane jako EF-0, podczas gdy dwa pierwsze jako EF-1).

Żywioł powalił drzewa na autostradę nr. 7, blokując ją na kilka godzin. Ruch przywrócono. W niektórych rejonach (Elk River) spadły dwa cale (pięć centymetrów) deszczu.

Xcel Energy, miejscowy dostawca energii oraz gazu, poinformował o około 44 tysiącach przerwach dostawie energii.

The Economic Times / Fox 9 / Marcin Karwowski