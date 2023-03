Przeszukania u Obywateli Rzeszy planujących przewrót w Niemczech Alert

Niemcy przeszukali lokale związane z grupą ekstremistów planującą obalić rząd w Berlinie zwaną Reichsburger.

Bundestag. Fot. Max Pixels

22 marca pracownicy niemieckich organów bezpieczeństwa przeszukali mieszkania osób związanych z kręgiem Reichsbürger, tzn. Obywateli Rzeszy. Grupa ta jest podejrzana o zaawansowane plany zamachu stanu w Niemczech. Akcja została przeprowadzona jednocześnie na terenie Niemiec oraz Szwajcarii. W związku z przeszukaniami doszło do wymiany ognia i postrzelenia funkcjonariusza specjalnej grupy zadaniowej (SEK).



Sieć powiązań, która powstała wokół samozwańczego księcia Niemiec Henryka XIII Prinz Reuß, składa się w dużej mierze z osób związanych z niemiecką policją, organami administracji, sądownictwem oraz Bundeswehrą. – Wśród podejrzanych i świadków, których mieszkania przeszukano w środę w ramach śledztwa w sprawie Obywateli Rzeszy, znalazło się kilku pracowników agencji bezpieczeństwa, trzech policjantów i czterech rezerwistów oraz czynny żołnierz: starszy bosman marynarki wojennej – podaje tygodnik der Spiegel.



Do aresztowania przywódcy tej grupy i samozwańczego księcia Niemiec doszło już siódmego grudnia 2022. Jednocześnie organy bezpieczeństwa zidentyfikowały wtedy kolejne 25 osób należących do tej grupy ekstremistycznej.



Der Spiegel/Aleksandra Fedorska