Przez sankcje europejskie wydobycie ropy w Rosji może być najmniejsze od 2004 roku Alert

Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energetycznej i The Wall Street Journal wydobycie rosyjskiej ropy naftowej może spaść do najniższego poziomu od 2004 roku, jeśli UE nałoży embargo na jej import.

Nałożenie zachodnich sankcji na import ropy z Rosji może spowodować spadek wydobycia ropy naftowej o ponad milion baryłek dziennie w tym roku w porównaniu do 2021 roku, do 9,6 miliona baryłek dziennie. Byłby to najniższy poziom wydobycia rosyjskiej ropy od 18 lat. – Izolacja Rosji po inwazji na Ukrainę pogłębia się, ponieważ UE i G7 rozważają zaostrzenie sankcji, które obejmują pełne odejście od importu ropy z tego kraju. Jeśli zostaną uzgodnione, nowe embarga przyspieszą reorientację przepływów handlowych, co już trwa, i zmuszą rosyjskie firmy naftowe do zamknięcia większej liczby odwiertów – podaje MAE.

Wydobycie ropy w Rosji już spada i będzie spadać w nadchodzących miesiącach i latach, ponieważ Moskwa nie będzie w stanie przekierować do Chin i Indii całego wolumenu, który traci w Europie. Analitycy twierdzą, że ograniczenia w połączeniu z brakiem dostępu do zachodnich technologii uderzą w rosyjski przemysł naftowy nie tylko w najbliższej, ale także w dłuższej perspektywie.

Oilprice/Michał Perzyński