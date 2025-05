Przychody SEAT S.A. wzrosły w I kwartale 2025 roku o 2,4%, osiągając 3,9 miliarda euro!

Liczba dostaw SEAT S.A. wzrosła o 5,9%, do 146 700 pojazdów, przy rekordowym wzroście liczby samochodów elektrycznych o 95,3%, do 37 700 sztuk.

Na zysk operacyjny w wysokości 5 milionów euro negatywnie wpłynęła struktura sprzedaży, unijne cła oraz nasilająca się konkurencja na rynkach światowych.

CUPRA osiągnęła najlepszy pierwszy kwartał w historii, dostarczając 78 300 pojazdów w okresie od stycznia do marca 2025 roku, dzięki pozytywnej reakcji rynku na ostatnie premiery modelowe.

Marka SEAT osiągnęła sprzedaż na poziomie 68 400 pojazdów w I kwartale, w roku swojego 75-lecia.

Przychody SEAT S.A. osiągnęły poziom 3,895 miliarda euro w okresie od stycznia do marca 2025 roku, co oznacza wzrost o 2,4% w porównaniu z I kwartałem 2024 roku (3,803 miliarda euro). Wynik ten, napędzany sukcesem niedawno wprowadzonych modeli CUPRA, stanowi nowy rekord firmy dla pierwszego kwartału, w którym dostawy również wzrosły do 146 700 pojazdów, czyli o 5,9% względem tego samego okresu w 2024 roku (138 600 pojazdów).

Firma odnotowała zysk operacyjny w wysokości 5 milionów euro w pierwszym kwartale 2025 roku, co oznacza spadek o 221 milionów euro w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (I kw. 2024: 226 milionów euro). Spadek ten można przypisać kilku czynnikom, w tym większemu udziałowi pojazdów elektrycznych (BEV) w strukturze sprzedaży oraz cłom importowym Unii Europejskiej na model CUPRA Tavascan, który produkowany jest w Chinach. Dodatkową presję wywierało złożone otoczenie globalne i nasilająca się konkurencja, szczególnie na kluczowych rynkach pojazdów elektrycznych. W rezultacie rentowność operacyjna sprzedaży spadła do poziomu 0,1%, co oznacza spadek o 5,8 punktu procentowego w porównaniu z I kwartałem 2024 roku.

„Wzrost liczby dostaw pojazdów — będący efektem największej w historii ofensywy modelowej marki CUPRA oraz znaczących inwestycji w badania i rozwój — potwierdza skuteczność naszej długoterminowej strategii” – powiedział Markus Haupt, pełniący obowiązki CEO SEAT i CUPRA. „Cła importowe Unii Europejskiej na model CUPRA Tavascan negatywnie wpłynęły na nasz zysk operacyjny i rentowność sprzedaży w pierwszym kwartale, jednak ściśle współpracujemy z Komisją Europejską, aby znaleźć rozwiązanie” – dodał.

„Zakładaliśmy, że rok 2025 będzie bardzo wymagający i pełen wyzwań, dlatego realizacja naszych celów wymaga elastyczności i zwinności. W nadchodzących miesiącach będziemy kontynuować koncentrację na jakości marży w segmencie pojazdów zelektryfikowanych, równolegle rozwijając nasze programy kontroli kosztów” – powiedział Patrik Andreas Mayer, wiceprezes wykonawczy ds. finansów i IT w SEAT S.A. „Nieustannie pracujemy nad tym, by SEAT S.A. był firmą jeszcze bardziej zrównoważoną i rentowną, koncentrując się na naszych priorytetach strategicznych.”

CUPRA napędza wzrosty

CUPRA zakończyła najlepszy pierwszy kwartał w swojej historii, przyczyniając się do uzyskania przez SEAT S.A. drugiego najlepszego wyniku liczby dostaw w pierwszym kwartale w dziejach firmy. W okresie od stycznia do marca 2025 roku sprzedano 78 300 samochodów tej marki, co oznacza wzrost o 38,3% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (56 600). Dodatkowo marzec przyniósł nowy rekord jako najlepszy miesiąc sprzedaży w historii marki CUPRA – z 34 900 dostarczonymi egzemplarzami, co przybliża markę do osiągnięcia miliona aut na drogach.

Najlepiej sprzedającym się modelem pozostaje CUPRA Formentor z wynikiem 26 500 sztuk, a na drugim miejscu uplasował się nowy sportowy SUV marki – CUPRA Terramar – z 17 800 dostawami. Samochody elektryczne stanowiły 23,7% wszystkich dostaw CUPRY, co oznacza dwukrotny wzrost udziału względem tego samego okresu w 2024 roku. Sukces modeli CUPRA Born oraz CUPRA Tavascan – pierwszego w pełni elektrycznego SUV-a marki, wprowadzonego na rynek w 2024 roku – wraz z kompletną gamą modelową CUPRY sprawił, że dostawy pojazdów zelektryfikowanych SEAT S.A. wzrosły rekordowo o 95,3%, do 37 700 samochodów (I kw. 2024: 19 300).

W roku, w którym SEAT świętuje swoje 75-lecie, dostawy marki osiągnęły poziom 68 400 sztuk. Najlepiej sprzedającym się modelem pozostaje SEAT Ibiza z wynikiem 24 000 dostaw, a zaraz za nim plasuje się SEAT Arona z 20 000 sprzedanych egzemplarzy. Marka SEAT planuje odświeżyć oba modele w 2025 roku, wprowadzając nowe akcenty stylistyczne oraz aktualizacje technologiczne.

W obliczu wymagającego roku

Początek 2025 roku potwierdził trudności, które były sygnalizowane w poprzednich miesiącach. Coraz bardziej konkurencyjny rynek i czynniki zewnętrzne, a także cła importowe na model CUPRA Tavascan, miały bezpośredni wpływ na wyniki SEAT S.A. Mimo to firma pozostaje pewna swojej strategii, opierając się na kompletnej gamie modelowej CUPRY oraz zelektryfikowanym portfolio, by przewodzić nowej erze mobilności.

SEAT S.A.

SEAT S.A. jest jedyną firmą, która projektuje, rozwija, produkuje i sprzedaje samochody w Hiszpanii. Ta międzynarodowa spółka, należąca do Grupy Volkswagen, ma swoją siedzibę w Martorell (Barcelona) i sprzedaje pojazdy pod szyldami marek CUPRA i SEAT.

SEAT S.A. jest globalnym graczem na rynku samochodowym, który eksportuje ponad 80% swoich pojazdów i jest obecny w ponad 70 krajach na całym świecie. Firma zatrudnia ponad 14 000 specjalistów i posiada fabryki zlokalizowane w Martorell, El Prat de Llobregat oraz Barcelonie. W zakładach tych powstają modele, takie jak Ibiza, Arona, Leon oraz CUPRA Formentor. Ponadto SEAT S.A. produkuje modele CUPRA Born w Niemczech, CUPRA Tavascan w Chinach, CUPRA Terramar na Węgrzech oraz rodzinę modeli Ateca w Czechach.

Firma odgrywa wiodącą rolę w przekształcaniu Hiszpanii w centrum pojazdów elektrycznych w Europie. Dzięki projektowi Future: Fast Forward, SEAT S.A., Grupa Volkswagen, PowerCo i ich partnerzy zainwestowali 10 miliardów euro w elektryfikację Hiszpanii.